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A Milli Takım'da Stefan Kuntz'un ilk yardımcısı belli oldu!

A Milli Takım'da Stefan Kuntz'un ilk yardımcısı belli oldu!

A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü Stefan Kuntz'un ilk yardımcısı belli olduğu iddia edildi.

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Hollanda karşısında alınan 6-1'lik ağır yenilginin ardından Şenol Güneş ile yollarını ayıran Türkiye Futbol Federasyonu, bir dönem Beşiktaş'ta da forma giyen Stefan Kuntz ile bugün üç yıllık sözleşme imzalamıştı. Alman teknik adamın ekibinde yer alacak isimler hakkında ise Alman basınından flaş bir iddia geldi.

Kuntz'un ilk yardımcısı Lichte
Kicker dergisi, okuyucularıyla paylaştığı özel haberinde 58 yaşındaki antrenörün yardımcılığını Jan-Moritz Lichte'nin yapacağını öne sürdü. Son olarak Mainz'ı çalıştıran genç hocanın yanı sıra Türk teknik direktör Kenan Koçak'ın da adaylar arasında olduğu belirtildi.

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