Enerji Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar: Doğalgaz fiyatları zorlayıcı olacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar, Türkiye’nin doğalgaz talebinin bu yıl 60 milyar metreküp civarında olacağını belirten Bayraktar, yükselen doğalgaz fiyatlarının zorlayıcı olacağını söyledi.

Abone ol

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar, Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki Gastech Konferansı’nda Türkiye’nin doğalgaz talebinin bu yıl çok yüksek olacağını, Gazprom ve diğer likit doğalgaz şirketleriyle yeni kontratların görüşüldüğünü söyledi.

Türkiye’nin doğalgaz talebinin bu yıl 60 milyar metreküp civarında olacağını belirten Bayraktar, yükselen doğalgaz fiyatlarının zorlayıcı olacağını söyledi.

Gazprom’dan yapılan açıklamada bu yılın başından itibaren Türkiye’ye yapılan doğalgaz ihracatının 20,3 milyar metreküpe ulaştığı bildirilmişti. Şirket Türkiye’ye söz konusu dönem için rekor oranda doğalgaz tedarik ettiğini bildirdi Gazprom Türkiye’ye 2020’de aynı dönemde 8 milyar metreküp tedarik etmişti.

Türkiye'de doğalgaz fiyatları 2021 zirvesinde

Küresel düzeyde doğalgaz fiyatlarında devam eden yukarı yönlü ivme Türkiye'deki spot doğalgaz fiyatlarına da yansımış, spot doğalgaz piyasası referans fiyatında yılın rekoru 14 Eylül'den bu yana yükselmeye devam ediyor.

Spot doğalgaz piyasasında 1000 metreküp gazın referans fiyatı 14 Eylül tarihinde 2 bin 275 lira 26 kuruşla yılın rekorunu kırdıktan sonra kademeli olarak yükselmeye deva mederek rekor tazeledi. Spot doğalgaz fiyatları 20 Eylül'de 1000 metreküp başına 2 bin 429 liraya kadar ulaştı.