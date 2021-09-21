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Oyuncu ve komedyen Anthony Johnson öldü

Oyuncu ve komedyen Anthony Johnson öldü

Oyuncu ve komedyen Anthony Johnson, 55 yaşında öldü. Johnson’un ölüm nedeni açıklanmadı.

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1990’da rol aldığı “House Party” film serisinde canlandırdığı “Ezal” karakteriyle tanınan oyuncu ve komedyen Anthony Johnson, 55 yaşında öldü. Johnson'ın temsilcisi LyNea Bell, yaptığı açıklamada, “Bir ikonu kaybettik. Onu çok özleyeceğiz. Bize kahkahası, dinamik oyunculuğu ama hepsinden önemlisi muazzam kişiliği ve altın gibi kalbiyle inanılmaz anılar bıraktı” dedi.

TMZ'e konuşan Johnson'ın yeğeni, komedyenin bu ayın başlarında Los Angeles'ta bir mağazada ölü olarak bulunduğunu açıkladı. Şu ana kadar ölüm nedeni açıklanmadı.

"Friday" filmindeki rol arkadaşı rapçi Ice Cube, Johnson'ın ölümü üzerine sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak, "AJ Johnson'ın vefat haberiyle uyanmak üzücü. Aynı zamanda doğrudan Compton'dan çıkmış, doğal olarak komik adam. Geçen Cuma günü karakterin Ezal'i beyazperdeye geri getiremediğim için üzgünüm..." ifadelerini kullandı.

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