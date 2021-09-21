Teknofest 2021 fuarına nasıl gidilir metro ve metrobüsle nasıl gidilir?

Teknoloji tutkunlarının merak ve sabırsızlıkla beklediği Teknofest 2021 bugün yani 21 Eylül'de başladı. 6 gün sürecek olan Teknofest 2021 fuarı İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gerçekleşecek. Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali olan Teknofest fuarına giriş ücretsiz. Teknofest 2021'e nasıl gidilir, metro ve metrobüsle Atatürk Havalimanı'na nasıl gidilir?

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Teknoftest teknoloji fuarı 2021 bugün yani 21 Eylül'de başlıyor. 6 gün sürecek olan Teknofest 2021 fuarı 26 Eylül'de bitiyor. Girişlerin ücretsiz olduğu Teknofest 2021 fuarı kapıları saat 09.00-19.00 saatleri arasında açık olacak. Teknoloji yarışması olan Teknofest 2021 34 farklı kategoride düzenlenecek. TEKNOFEST 2021 kapsamındaki yarışmalar hakkında bilgi almak ve başvuru yapmak için "https://teknofest.org/yarismalar.html" adresi ziyaret edilebiliyor.Peki Teknofest girişi ücretli mi olacak, nasıl gidilecek?

TEKNOFEST Fuarı nerede ne ne zaman yapılacak 2021: TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, 21-26 Eylül'de İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilecek

26 Eylül tarihine kadar devam edecek Festival, 09.00-19.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak.

TEKNOFEST ne işe yarar: TEKNOFEST Teknoloji yarışmaları kapsamında İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması düzenlenmektedir.

Yarışma kapsamında bireylerin sosyal sorumluluk bilincini teknolojik bilgi ve birikimleriyle entegre edip topluma fayda sağlayacak projeler ortaya çıkarmaları amaçlanmaktır.

TEKNOFEST ödülleri nerede verilecek: Takımların uçuş görevlerini tamamlamasının ardından değerlendirmeler sonucu belirlenen puanlara göre başarılı olan ve dereceye giren takımlar ödüllerini 21-26 Eylül 2021 tarihlerinde Atatürk Havalimanında düzenlenecek TEKNOFEST'te alacaklar.

TEKNOFEST 2021 nasıl ve nereden kayıt olunur: TEKNOFEST 2021'E kayıtlar, TEKNOFEST'in internet sitesi üzerinden yapılıyor. Başvuruda bulunanların kayıt sırasında HES Kodu ile birlikte istenen bilgileri girmeleri gerekiyor.

Online kayıt işlemini tamamlayarak festivale ziyarete gelen kişiler iki doz Covid-19 aşısını yaptırmış ise ya da önceden Kovid-19 hastalığını geçirip tek doz aşılarını oldularsa sisteme entegre edilmiş HES kodu üzerinden sağlanan kontrol ile alana giriş yapabilecekler.

Kovid-19 aşısı olmamış ve/veya tek doz aşı olmuş kişilerden ise alana giriş yapmadan önceki son 48 saatte yapılmış, negatif sonuçlu PCR testi istenecek ve kontrolü, sisteme entegre edilmiş HES kodu üzerinden sağlanacak.

18 yaş altı ziyaretçilerde kayıt zorunluluğu yok: TEKNOFEST'e gelecek olan 18 yaş altındakiler için kayıt olma zorunluluğu bulunmuyor ve bu kişiler, festival alanına HES kodu göstererek refakatçileri ile birlikte giriş yapabilecek.

TEKNOFEST NEREDE?

Tenkofest, 2019 yılında Atatürk Havalimanı'nda düzenleniyor. Adres şu şekilde; Atatürk Havalimanı Yeşilköy Mahallesi, 34149 Bakırköy/İstanbul

Atatürk Havalimanı'na metro ile nasıl gidilir:

Yenikapı- Atatürk Havaalanı Metrosu'nu kullanmanız gerekli, bu metro hattı Yenikapı'da başlayıp havalimanının içine kadar gidiyor. Güzergahı ve haritaları görebilmeniz için aşağı link bırakıyoruz. Yenikapı'da binmek yerine Zincirlikuyu-Avcılar metro hattını kullanarak, Ataköy Şirinevler durağında inip buradan geçiş yapmayı da tercih edebilirsiniz.

Atatürk Havalimanı'na otobüsle nasıl gidilir:

Otobüsle, gitmek isterseniz TH-1 TAKSİM- ATATÜRK HAVALİMANI hattını veya YH-1 YENİKAPI İDO- ATATÜRK HAVALİMANI hattını takip eden otobüslere binebilirsiniz.

Atatürk Havalimanı'na metrobüs ve marmarayla nasıl gidilir:

Kadıköy'den Atatürk Havalimanı'na önce Marmaray'ı kullanıp sonra da metroya aktarma yapıp gitmek oldukça pratik bir ulaşım seçeneği. Tek yapmanız gereken, Üsküdar veya Ayrılık Çeşmesi durağından Marmaray ile Yenikapı'ya geçmek. Oradan da Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattı'na aktarma yapmak. Ayrılık Çeşmesi durağına Metrobüs veya Kadıköy-Kartal Metro Hattı'nı kullanarak ulaşabilirsiniz. Ayrıca, Söğütlüçeşme-Avcılar Metrobüs Hattı ile Avrupa Yakası'na geçip Ataköy-Şirinevler durağından Yenikapı-Atatürk Havaalanı Metrosu'na aktarma yaparak da Atatürk Havalimanı'na ulaşabilirsiniz.