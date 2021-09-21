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BDDK'ya başvuru yapıldı! 300 milyon lira sermaye ile yeni bir banka kurulacak

BDDK'ya başvuru yapıldı! 300 milyon lira sermaye ile yeni bir banka kurulacak

Ünlü Yatırım Holding AŞ. yeni banka açmak için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’na (BDDK) başvuruda bulundu. Şirket yeni yatırımını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

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Ünlü Yatırım Holding AŞ. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) 300 milyon lira sermaye ile yatırım bankası kuracağını bildirdi. 

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’na (BDDK) başvuruda bulunan şirket, gelecek yanıtı bekliyor.

Bu yılki halka arzından sonraki iki yıl içinde yatırım bankası kurmak istediğini daha önce açıklayan Ünlü Yatırım Holding, Haziran ayında işlemler için danışmanlık vermesi için PwC ile anlaşmıştı.

ÜNLÜ & Co ne zaman kuruldu?

Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Mahmut L. Ünlü olan şirket, Türkiye piyasalarına yatırım yapacak yabancı yatırımcılara danışmanlık hizmeti sunmak üzere, İstanbul’da, 1996’da Dundas Ünlü & Co olarak kurulmuştu.

Dundas ÜNLÜ & Co, 2002’de Işıklar Menkul'u satın alarak kurumsal finansman faaliyetlerini yatırım hizmetlerinin diğer alanlarını da kapsayacak şekilde genişletmişti. 2012-2013 yıllarında ÜNLÜ & Co marka adı ile yenilenen şirket, yatırım bankası olma yolunda bilanço genişlemesi, yeni fonların kurulması ve MENA bölgesine açılma gibi adımlar atmış; bölgesel genişlemeye ilk adım olarak Ortadoğu ve Kuzey Afrika yatırımlarına odaklı hizmet veren MENA Finans’ı kurmuştu.

Bağımsız bir finansal danışmanlık firması olarak kurulan ÜNLÜ & Co, 300'den fazla çalışanı ile yerli ve yabancı yatırımcılara, hizmet sunuyor.

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