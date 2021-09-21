BIST 1.397
DOLAR 8,64
EURO 10,15
ALTIN 490,24
HABER /  EKONOMİ

OECD Türkiye için büyüme tahminini yükseltti! Fitch ve Moody's de yükseltmişti

OECD Türkiye için büyüme tahminini yükseltti! Fitch ve Moody's de yükseltmişti

OECD yayımladığı ara dönem ekonomik görünüm raporunda, Türkiye'nin 2021 yılı için büyüme tahminini yüzde 8,4'e yükseltirken sene sonu enflasyon tahminini de yüzde 17,8'e çıkardı.

Abone ol

Ekonomik Kalkınma ve İş Birliği Örgütü (OECD), ara dönem ekonomik görünüm raporunda Türkiye için 2021 büyüme tahminini yüzde 5,7'den yüzde 8,4'e çıkardı. Kurum, Türkiye için sene sonu manşet enflasyon tahminini yüzde 16'dan yüzde 17,8'e yükseltti.

2022 için Türkiye büyüme tahminini yüzde 3,4'ten 3,1'e düşüren OECD, 2022 enflasyon beklentisini de yüzde 12,8'den 15,7'e çıkardı.

Fitch ve Moody's de Türkiye için beklentisini yükseltmişti

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye için bu yılki büyüme beklentisini Eylül ayında yaıymladığı raporla yüzde 7,9'dan yüzde 9,2'ye çıkarmıştı.

Küresel ekonominin 2021 yılı büyüme tahmininin düşürüldüğü raporda, dünya ekonomisinin bu yıl yüzde 6'lık büyüme göstermesinin beklendiği kaydedildi. Fitch, Haziran ayındaki tahmininde küresel ekonominin yüzde 6,3 büyüyeceğini öngörmüştü.

Raporda, arz sıkıntılarının toparlanma hızını etkilediğine işaret edilerek, ABD ve Çin ekonomilerinin bu yılki büyüme performanslarına ilişkin tahminlerin düşürüldüğü, Euro Bölgesi, Türkiye, Polonya, Meksika, Rusya ve Güney Afrika ekonomileri için ise büyüme tahminlerinin artırıldığı kaydedildi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s de Türkiye ekonomisi için 2021 yılı büyüme tahminini yüzde 5'ten yüzde 6'ya çıkarmıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Nihan Yönel kimdir kaç yaşında ne iş yapıyor mesleği nedir?
Nihan Yönel kimdir kaç yaşında ne iş yapıyor mesleği nedir?
Sonbahara Özel Fırsatları Kaçırma!
Sonbahara Özel Fırsatları Kaçırma!
Kemal Kılıçdaroğlu'na 'muhatabın Öcalan' diyen HDP'li Sezai Temelli geri adım attı! Beni bağlar
Kemal Kılıçdaroğlu'na 'muhatabın Öcalan' diyen HDP'li Sezai Temelli geri adım attı! Beni bağlar
Çocuğunu okula göndermek istemeyen ne yapmalı 2021 cezası ne kadar?
Çocuğunu okula göndermek istemeyen ne yapmalı 2021 cezası ne kadar?
Yerli otomobil TOGG sürprizi! TOGG TEKNOFEST’te yerini aldı
Yerli otomobil TOGG sürprizi! TOGG TEKNOFEST’te yerini aldı
Covid-19 temaslısı oğlu ile toplantıya katıldı, aşı karşıtlarına isyan etti
Covid-19 temaslısı oğlu ile toplantıya katıldı, aşı karşıtlarına isyan etti
MSB, Türkiye ve Azerbaycan uçaklarının İstanbul Boğazı'ndaki uçuşunun fotoğraflarını paylaştı
MSB, Türkiye ve Azerbaycan uçaklarının İstanbul Boğazı'ndaki uçuşunun fotoğraflarını paylaştı
Evde küçük kızın feci ölümü! 6 yaşındaki Bahar yatak bazasında sıkıştı
Evde küçük kızın feci ölümü! 6 yaşındaki Bahar yatak bazasında sıkıştı
Şahin Mengü kimdir neden öldü hastalığı neydi? Şahin Mengü cenaze töreni
Şahin Mengü kimdir neden öldü hastalığı neydi? Şahin Mengü cenaze töreni
Zonguldak'ta bozuk aşı iddiası! Valilikten açıklama geldi
Zonguldak'ta bozuk aşı iddiası! Valilikten açıklama geldi