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AKS sonuçları ne zaman açıklanır sonuçlar nereden öğrenilir?

AKS sonuçları ne zaman açıklanır sonuçlar nereden öğrenilir?

Adaylık Kaldırma Sınavı yani 2021 AKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak araştırması sınava girenler tarafından merak ediliyor. 3 Eylül'de yapılan AKS sınav sınav sonuçlarının en geç 15 (on beş) iş günü içinde ilan edileceği duyuruldu. Peki AKS sınav sonuçları nerede öğrenilir, nasıl sorgulanır?

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AKS sonuçları için heyecan giderek artıyor. AKS 2021 yılında 5 Eylül tarihinde düzenlendi. Başvuru sürecinde Adaylık Kaldırma Sınavına para yatıramayan aday öğretmenler için 19 Ağustos 23:59'a kadar ek süre verildi. Şimdi sıra sonuç açıklamasına geldi. Peki, AKS sonuçları ne zaman açıklanacak?

AKS sınav sonuçları için araştırmalar hız kazandı. 25 Nisan 2021 tarihinde yapılması planlanan ancak Covid 19 salgını nedeniyle ileri bir tarihe ertelenen Adaylık Kaldırma Sınavı 5 Eylül’de düzenlendi. AKS sonuçları ile ilgili yapılan açıklamada, sonuçların sınavın yapıldığı tarihten itibaren en geç 15 (on beş) iş günü içinde ilan edileceği duyurulmuştu. İşte detaylar

AKS sonuçları ne zaman açıklanacak: 
Yayımlanan kılavuz içerisinde yer alan bilgiye göre AKS sonuçları, sınavın yapıldığı tarihten itibaren en geç 15 (on beş) iş günü içinde www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir. Adaylara ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Henüz sınav sonuçları açıklanmadı.

Sınav hakkında: Adayın cevap kâğıdı 2 adet optik okuyucu tarafından çift kontrol sistemiyle okutulacaktır.

Değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacaktır. 60 (altmış) ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaktır.

Sınavda yer alan her sorunun puan değeri eşit ağırlığa sahiptir. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun komisyon kararı ile belirlenmesi halinde; soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye dâhil edilecektir.

Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden hesaplanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

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