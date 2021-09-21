BIST 1.397
DOLAR 8,64
EURO 10,15
ALTIN 490,24
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Siirt'te fiyatı altınla yarışıyor! İnsanlar artık düğünlerde takmayı düşünecek

Siirt'te fiyatı altınla yarışıyor! İnsanlar artık düğünlerde takmayı düşünecek

SİİRT’te kuraklık nedeniyle fıstıkta bu yıl rekoltenin düşük olmasından dolayı artan fiyatlar, fıstığın altınla yarışmasına neden oldu.

Abone ol

Kuraklıktan dolayı geçen sene fiyatları 70 liraya satılan fıstık, bu yıl yarı yarıya düşüş göstermesinden dolayı iç piyasada 90 lira, dış piyasada ise 120 liranın üstünde satılıyor. Siirt fıstık fiyatlarının iç piyasada 90, dış piyasada ise 120 liranın üzerine çıkmasının bu yıl kuraklıktan kaynaklandığını belirten Siirt’te yıllardır kuyumculuk yapan Cahit Özçelebi, fıstıklarda artan fiyatların altınla yarıştığını dile getirdi.

Özçelebi, “Kuraklıktan ötürü fıstık hasadı bu sene oldukça azdı. Geçen sene yaş fıstığın kilosu 25 lira iken bu sene yaş fıstığın kilosu 50 liradan açıldı. Kuru fıstık 90 liraya kadar ulaştı. Bu sene ürün az olmasından ötürü fıstığın daha da yükseleceği tahmin ediliyor. Büyük bir ihtimalle artık düğünlerde ise insanlar gramın gramı yerine bir kilo fıstık takmayı düşünecekler. Her ikisi de yarışıyor. Fiyatların sene sonunda daha da yükseleceği tahmin ediliyor'' dedi.


"Geçen yıl 70 liradan satılıyordu"
Bu yıl mahsulün az olmasından dolayı fıstık fiyatlarında artışın devam edeceğini belirten fıstık satıcı Ramazan Özbilici, fıstık fiyatlarının altınla yarışır hale geldiğini söyledi. Özbilici, ''Mahsul yarı yarıya. Geçen yılın yarısı kadar ürün alabildik. Ana çatlak birinci kalite geçen yıl 70 liradan satılıyordu. Şu anda satış fiyatı 90 liraya satılıyor. Fiyatlar altınla yarışıyor hatta altını da geçmiş durumda'' diye konuştu

ÖNCEKİ HABERLER
Almanya'da kadın polisten aşırı sağcı teröriste aşk mektubu
Almanya'da kadın polisten aşırı sağcı teröriste aşk mektubu
Sonbahara Özel Fırsatları Kaçırma!
Sonbahara Özel Fırsatları Kaçırma!
İŞKUR TYP temizlik görevlisi sonuçları sorgulama isim listesi 2021
İŞKUR TYP temizlik görevlisi sonuçları sorgulama isim listesi 2021
Eski CHP Milletvekili Şahin Mengü için Meclis'te cenaze töreni
Eski CHP Milletvekili Şahin Mengü için Meclis'te cenaze töreni
OECD Türkiye için büyüme tahminini yükseltti! Fitch ve Moody's de yükseltmişti
OECD Türkiye için büyüme tahminini yükseltti! Fitch ve Moody's de yükseltmişti
Kemal Kılıçdaroğlu'na 'muhatabın Öcalan' diyen HDP'li Sezai Temelli geri adım attı! Beni bağlar
Kemal Kılıçdaroğlu'na 'muhatabın Öcalan' diyen HDP'li Sezai Temelli geri adım attı! Beni bağlar
'Bu mutfak herkesi yakar' demişti! İktidar gidici diye eleştiriyor iddialarına cevap!
'Bu mutfak herkesi yakar' demişti! İktidar gidici diye eleştiriyor iddialarına cevap!
Çocuğunu okula göndermek istemeyen ne yapmalı 2021 cezası ne kadar?
Çocuğunu okula göndermek istemeyen ne yapmalı 2021 cezası ne kadar?
Yerli otomobil TOGG sürprizi! TOGG TEKNOFEST’te yerini aldı
Yerli otomobil TOGG sürprizi! TOGG TEKNOFEST’te yerini aldı
Öğretmenlik yolu açıldı! Pedagojik formasyon protokolü MEB ve YÖK arasında imzalandı
Öğretmenlik yolu açıldı! Pedagojik formasyon protokolü MEB ve YÖK arasında imzalandı