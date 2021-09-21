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Olay yeri Zonguldak! Evin içerisinde jeneratör çalıştıran çift zehirlendi

Olay yeri Zonguldak! Evin içerisinde jeneratör çalıştıran çift zehirlendi

 ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesine bağlı Güzeloğlu köyünde, borcunu ödemedikleri için elektrikleri kesilen S.G.(28) ve eşi B.G.(20), evin içinde çalıştırdıkları jeneratörün egzozundan sızan gazdan zehirlendi.

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Zonguldak'ta, Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda çalışan maden işçisi S.G. ve eşi B.G.'nin elektrikleri, borçları yüzünden kesildi. Elektriksiz kalan çift, evin içinde jeneratör çalıştırarak ihtiyacını karşılamaya çalıştı.

Çift bir süre sonra jeneratörün egzoz gazından zehirlendi. B.G.'nin aramasıyla eve giden sağlık ekipleri, çifte müdahalede bulundu.

S.G ve B.G., ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. B.G.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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