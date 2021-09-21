BIST 1.397
DOLAR 8,64
EURO 10,15
ALTIN 490,24
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Evde küçük kızın feci ölümü! 6 yaşındaki Bahar yatak bazasında sıkıştı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Evde küçük kızın feci ölümü! 6 yaşındaki Bahar yatak bazasında sıkıştı

Amasya’da 6 yaşındaki Bahar Karadayı evde yatak bazasına sıkışıp boğuldu.

Abone ol

Bu yıl başladığı okulundan Şeyhcui Mahallesi’ndeki evinin yolunu tutup sokakta bir süre oynadıktan sonra odasında yatak bazasına sıkışan Bahar Karadayı’yı hareketsiz halde yakınları buldu.

Hastaneye kaldırılan talihsiz çocuk tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Baba Haldun ve anne Dilek Karadayı gözyaşlarına boğuldu.
Cenaze Şeyhcui Mahallesi'nde kılınacak öğle namazının ardından defnedilecek.

ÖNCEKİ HABERLER
Şahin Mengü kimdir neden öldü hastalığı neydi? Şahin Mengü cenaze töreni
Şahin Mengü kimdir neden öldü hastalığı neydi? Şahin Mengü cenaze töreni
Sonbahara Özel Fırsatları Kaçırma!
Sonbahara Özel Fırsatları Kaçırma!
Zonguldak'ta bozuk aşı iddiası! Valilikten açıklama geldi
Zonguldak'ta bozuk aşı iddiası! Valilikten açıklama geldi
BM için ABD'ye gelmişti! Brezilya Başkanı Bolsanaro aşısız olduğu için sokakta pizza yemek zorunda kaldı
BM için ABD'ye gelmişti! Brezilya Başkanı Bolsanaro aşısız olduğu için sokakta pizza yemek zorunda kaldı
Kritik eşik aşıldı! Koronavirüste korkulan haber geldi
Kritik eşik aşıldı! Koronavirüste korkulan haber geldi
Abdurrahman Dilipak: Tamam ben yanıldım
Abdurrahman Dilipak: Tamam ben yanıldım
Teknofest 2021 fuarına nasıl gidilir metro ve metrobüsle nasıl gidilir?
Teknofest 2021 fuarına nasıl gidilir metro ve metrobüsle nasıl gidilir?
Oyuncu ve komedyen Anthony Johnson öldü
Oyuncu ve komedyen Anthony Johnson öldü
Geçen yılı ikiye katladı! Terör örgütü PKK'ya ağır darbe 979'a ulaştı!
Geçen yılı ikiye katladı! Terör örgütü PKK'ya ağır darbe 979'a ulaştı!
Güne düşüşle başladı! 21 Eylül altın fiyatları gram fiyatı 489 lira seviyesinde
Güne düşüşle başladı! 21 Eylül altın fiyatları gram fiyatı 489 lira seviyesinde