'Bu mutfak herkesi yakar' demişti! İktidar gidici diye eleştiriyor iddialarına cevap!

Hükümeti ekonomik sıkıntılar konusunda uyardığı için 'İktidar gidici diye eleştiriyor' iddiasıyla eleştirilen Türkiye yazarı Fuat Uğur, hayat pahalılığına dair yaptığı değerlendirmelerle ilgili olarak "Eleştiriyorum ve uyarıyorum, çünkü umudum hala Erdoğan’da" dedi.

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Türkiye gazetesi yazarı Fuat Uğur, hayat pahalılığıyla ilgili daha önce kaleme aldığı yazısına değinerek "Sosyal medyadaki muhalefet trolleri ve yurt dışında yayın yapan FETÖ’cüler, son aylarda hayat pahalılığına dair iktidara yönelik uyarıcı ve eleştirel yazılarımızdan yola çıkarak zavallıca hayallere kapılıyorlar" dedi.

'Eleştiriyorum ve uyarıyorum, çünkü umudum hala Erdoğan’da' başlıklı yazısının devamında "FETÖ firarisi bir eski 'gazeteci' vakfı yöneticisi, Youtube yayınında benim gibi uyarıcı ve eleştirel yazılar yayınlayan yazarları kastederek 'Artık iktidarın gidici olduğunu anladılar, ondan' diyor sırıtarak" ifadesini kullanan Uğur, şöyle devam etti:

"Sosyal medya trolleri ise 'Ne o, iktidarı kaybedeceklerini anladınız da yan çizmeye mi başladınız?' muhabbetindeler. Dediğim gibi, acınası ve zavallı tipler. Bizleri, 'İşler istedikleri gibi gitmeyince sıvışan kişiler' olarak hayal etmelerinin tek sebebi, her gün aynada korkak, aciz, sinsi ve utanmaz suratlarını görmeleri. İftiralarının altında yatan sebep bu; psikolojide yansıtma-projeksiyon deniyor. İlk kez Sigmund Freud’un kullandığı bu kavramın anlamı şu: 'Kişinin kendine ait düşünce ve davranışlarını karşı tarafta varmış gibi gösterme hastalığı.'

Hevesleri kursaklarında kalacak. Onları hep tavuklar gibi TAR’da sayacağız. Anladınız siz onu. İktidarın 'gidici' olmadığını acı biçimde bir kez daha idrak ettiklerinde, tek seçenekleri olacak: Yar başına gelen koyunlar gibi uçurumdan aşağı atlayıp intihar etmek. Neyse, ben yeniden tekrar edeyim: Bu yazıları sürdüreceğim, çünkü...

Eğer ekonomik sorunları ve halkın sıkıntılarını AK Parti iktidarının ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın çözeceğine dair bir inancım, umudum, delilim ve güvenim olmasaydı, kesinlikle bu yazıları kaleme almazdım. Mazhar Alanson'un şarkısındaki gibi, 'Benim hâlâ umudum var/İsyan etsem de istediğim kadar' diyor ve yazmaya devam ediyorum.

Hâlâ onlara güveniyorum ki eksikliğini hissettiklerimizi onlardan istiyorum. Hâlâ inancım var ki yaşadığımız ekonomik tıkanmışlığı AK Parti’nin ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın halledeceğini biliyorum. Eğer düşüncelerim bu istikamette olmasaydı, yukarıda ifade ettiğim gibi hiçbirini yazmazdım. Muhalefete bakardım."