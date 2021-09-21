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'Sıfır otomobil yok' dediler 239 araç bulundu! Honda'dan açıklama geldi

İZMİR'de bayilerde bulunmadığı belirtilen Honda marka yüzlerce model sıfır aracın bir arazide yan yana sıralanmış halde bekletildiği görüntüler olay oldu. Stokçu firmanın tespit edildiğini belirten Ticaret Bakanı Mehmet Muş, arazide 0 kilometre 239 araç tespit edildiğini duyurdu.

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Sıfır araç tarafında gerçekleştirilen ÖTV indirimini fiyatlara yansıtmayan bayilere yönelik Ticaret Bakanlığı müfettişleri harekete geçerken, sosyal medyada dolaşan bir görüntü ise kafaları karıştırdı. 18 Eylül'de İzmir'de çekildiği öne sürülen görüntülerde bayilerde bulunmadığı belirtilen aynı Honda'ya ait yüzlerce model sıfır aracın bir arazide yan yana sıralanmış halde bekletildiği görülüyor. Bu görüntüler olay oldu. 

Ticaret Bakanı Mehmet Muş'tan açıklama

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, bir otomobil bayisinin stok yaptığı iddiasına ilişkin, yetkililerin ilk incelemeyi gerçekleştirdiğini ve söz konusu araçların kiralanmak üzere bekletildiği bilgisinin verildiğini belirterek, "Söz konusu işlemin muvazaalı ya da usulsüz olup olmadığı detaylı olarak incelenmektedir" dedi. 

Muş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bir araç bayisinin stokta 0 kilometre araç kalmadığını iddia etmesine rağmen bayiye ait boş bir tarla içerisinde yüzlerce otomobili tuttuğuna ilişkin bazı görüntülerin sosyal medyada ve haber sitelerinde yer aldığını belirtti.

Arazide 0 kilometre 239 araç bulundu

Söz konusu olayla ilgili derhal müfettiş görevlendirilmesi yapıldığını bildiren Muş, şunları kaydetti: "Bayi tespit edilmiştir. Yapılan ilk incelemede 0 kilometre 239 aracın kiralanmak üzere bekletildiği bilgisi alınmıştır. Söz konusu işlemin muvazaalı ya da usulsüz olup olmadığı detaylı olarak incelenmektedir."

Müfettişler gereken incelemeyi titizlikle yapıyor

"Bilindiği üzere ÖTV matrah değişikliği sonrası indirime giren araçların satışıyla ilgili vatandaşlarımızdan gelen şikayetler üzerine bakanlığımıza bağlı rehberlik ve teftiş kurulunu harekete geçirmiştik. Müfettişlerimiz gereken incelemeleri hassasiyetle yürütmektedir. Tüm kamuoyuna şunu açıklıkla ifade etmek isteriz ki; arz talep dengesiyle uyuşmayan haksız fiyat artışlarıyla fırsatçılık yapanlara asla ve asla müsaade etmeyeceğiz. Ticaret Bakanlığı olarak bu konudaki denetimlerimiz sürekli olarak devam edecektir."

Honda'dan sosyal medya kaynaklı haberler hakkında açıklama

Honda, stoklanan otomobillerle ilgili açıklama yayınladı. Şirketten yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında, bir Honda bayisinin araç parkı görüntüleri ile bayinin satış yerine stok yaptığı yönünde haksız yorumlarda bulunulduğu belirtilerek, resmi bir açıklama yapma zorunluluğu doğduğu kaydedildi. Açıklamada, şirketin, otomotiv sektörünün sipariş, satış, filo, takas, ikinci el ve teslimat gibi tüm süreçlerine tam hâkim olunmadan yapılan bu mesnetsiz paylaşım, haber ve yorumları üzüntüyle karşıladığı vurgulandı. Açıklamada, "Söz konusu görüntüler, bayimizin kurumsal firmalara filo kiralama faaliyetlerini yürütmek adına bağlantısı yapılmış ve ayrılmış araçlarını toplu halde bulundurduğu alandan izinsiz olarak alınmıştır. Bu görüntüleri çekerek yayan ve böylece gerek bayimizin ticari itibarına ve gerekse de markamıza zarar verenler için tüm hukuki yollara başvurma haklarımızın saklı olduğunun bilinmesini isteriz" ifadelerine yer verildi.

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