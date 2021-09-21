iPhone iOS 15 güncellemesi ile gelen yenilikler! Hangi cepler iOS 15 güncellemesi aldı
Apple’ın merakla beklenen yeni işletim sistemi iOS 15 çıktı. Birçok özelliğiyle iOS iPhone kullanıcıları memnun ederken yeni güncellemenin geldiği telefon modelleri bazı kullanıcıları mutsuz etti.
Apple'ın; iPhone, iPad ve Apple Watch gibi ürünlerin yeni yazılımlarını ve özelliklerini tanıttığı WWDC konferansı, 7-10 Haziran tarihlerinde internet üzerinden gerçekleştirilmiş ve merakla beklenen iOS 15 sürümü tanıtılmıştı.
Geçen gün, iPhone 13 serisinin tanıtılması ile beraber kullanıcılar, artık iOS 15 güncellemesini beklemeye geçti Apple'ın, iPhone modellerine sunacağı iOS 15 güncellemesi, dün akşam TSİ 20.00'de kullanıcılarla buluştu.
İşte 15 başlıkta iOS 15 güncellemesi ile iPhone’lara gelen tüm yenilikler...
1- FaceTime
- Uzamsal ses, Grup FaceTime aramalarında kişilerin sesinin ekranda bulundukları yönden geliyormuş gibi duyulmasını sağlar (iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR ve daha yenisi)
- Ses İzolasyonu, sesinizin çok net duyulması için arka plandaki gürültüleri engeller (iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR ve daha yenisi)
- Geniş Spektrum, arka plandaki tüm gürültüleri aramanıza dahil eder (iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR ve daha yenisi)
- Portre modu, arka planınızı bulanıklaştırır ve sizi odağa yerleştirir (iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR ve daha yenisi)