İkinci el araba alacaklar dikkat! Fiyatlarda yüzde 8'lik değişim olacak

Sıfır arabalardaki tedarik sorunu devam ederken talep ikinci ele yöneldi. Sektör temsilcilerine göre önümüzdeki ay ikinci el araba fiyatları dolar kuru, faiz ve sıfır kilometredeki stok kriterleriyle yüzde 8’lik bir fiyat artışı olacak.

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Türkiye’de araba almanın ne kadar büyük bir ekonomik yük olduğu artık herkes tarafından kabul ediliyor. Sıfır araba fiyatlarına yanaşamayan vatandaşlar ikinci el arabalara bile elini süremez oldu.

Her geçen gün araba fiyatları biraz daha artarken bu gidişatın sonu merak ediliyor. Kimi vatandaş sıfır ve ikinci el araba fiyatlarının çok şiştiğini düşünürken kimi vatandaşlar da Türkiye’de araba fiyatlarının hiçbir zaman düşmeyeceğini ve sürekli yükseleceğini düşünüyor.

Bu konuda vatandaşın kafasını karıştıran ikinci el araba fiyatları düşecek mi yükselecek mi sorusuna gazeteci Aysel Yücel Dünya gazetesindeki yazısıyla cevap vermeye çalıştı.

Dünya gazetesinden Aysel Yücel otomotiv sektörünün önemli isimleriyle yaptığı röportajları haberine taşırken araba fiyatlarıyla ilgili “ ÖTV matrahlarında düzenlemeye gitmesi, geçen ay ikinci el piyasasında keskin bir düşüşe neden olmuştu. Sıfır otomobil pazarı yüzde 0.9 artış sağlarken, ikinci el pazarında ağustos ayında satışlar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 37 düşmüştü. Kötü bir yıl geçiren ikinci el otomobil pazarı, ilk sekiz ayı yüzde 23 daralma ile kapattı. Eylül ayında ise işler tersine döndü. Çip krizi nedeniyle matrah düzenlemesini avantaja dönüştüremeyen tüketici, yeniden ikinci ele yöneldi. İkinci el pazarında asıl hareketliliğin ise son çeyrekte yaşanması bekleniyor.” bilgilerini okuyucularına özet geçti.

Önümüzdeki ay yüzde 8'lik fiyat artışı bekleniyor

Sektör temsilcileriyle yaptığı görüşmeler sonucunda inci el pazarında şimdilik arz sorunu yaşanmadığına dikkat çeken Yücel ikinci el araç almak için en doğru zaman bu ay olduğunu Gelecek ay fiyatlar artacağı gibi stoklarda da azalma olabileceğini öne sürdü.

İkinci el araba fiyatlarının önümüzdeki ay dolar kuru, faiz ve sıfır kilometredeki stok kriterleriyle yüzde 8’lik bir fiyat artışı beklediklerini belirten gazeteci Aysel Yücel “Önümüzdeki dönemde de ikinci el otomobil piyasasında her ay ortalama yüzde 2 fiyat artışı bekleniyor” ifadelerini kullandı.