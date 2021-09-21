Manisa Kula'da korkunç olay! Babasını boğazını kesip ablasına haber verdi

3 ay önce annesini kaybetti

Öte yandan psikolojik sorunları olduğu öğrenilen 36 yaşındaki katil zanlısının, 3 ay önce annesini kaybettiği ve psikolojik sorunlarını olduğu öğrenildi. Babası ile sürekli tartıştığı ve mahalledeki vatandaşların çabalarıyla barıştırıldığı öğrenilen katil zanlısı, işlemleri başlatılmak üzere Kula İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı Gökçeören Karakol Komutanlığına götürüldü.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma, geniş kapsamlı olarak sürüyor.