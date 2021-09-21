AÖF yaz okulu sonuçları 2021 açıklandı mı ne zaman açıklanacak?

AÖF yaz okuluna giren öğrenciler merakla AÖF yaz okulu sınav sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. Sınavı geçmek için en az 35 puan alması gereken öğrencilerin FF notu almaması gerekiyor. AÖF yaz okulu sonuçları hakkında henüz bir açıklama yok.

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AÖF yaz okulu sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu sınava giren öğrencilerin gündeminde. Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu sınav sonuçları sınıf tekrarı yapmamak isteyen veya eksik kalan derslerini tamamlamak isteyen öğrenciler tarafından merakla araştırılıyor. İşte AÖF yaz okulu sınav sonuçları sorgulama ekranı...

Yaz okulu sınavları kaç soru, kaç dakika: Anadolu Üniversitesi tarafından yapılan açıklamaya göre; Sınavlarınızda her bir ders 30 sorudan oluşacak ve her bir dersi cevaplamanız için süreniz 40 dakika olacaktır. Sınav başladığında ekranda yalnızca bir soru görünecektir. Soruyu cevaplandırarak ya da boş bırakarak bir sonraki soruya ilerleyebileceksiniz. Sorular arasında ileri ya da geri gidilme imkânı olmadığı için işaretleme yapmadan geçtiğiniz soru boş bırakılmış olarak kabul edilecektir.

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Sınav Sonuçları Nasıl Sorgulanır: Online olarak düzenlenen bahar ve güz dönemi sınavlarında olduğu gibi sınav sonuçları anadolu.edu.tr adresinden öğrenciler ile paylaşılacak. Edevlet giriş veya öğrenci girişiyle sistemi açan öğrenciler sınavlarım bölümünden yaz okulunda katıldıkları derslerden aldıkları notları görüntüleyebilecek. Anadolu Üniversitesi bu yıl yaz okulu ders geçme notunu 35 olarak belirledi. Öğrenciler doğru yanıtladıkları her soruda 5 (beş) puan kazanacak. Değerlendirmelerde 4 yanlış cevap 1 doğru yanıtı saf dışı bırakacak.

2021-202 AÖF Kayıt Takvimi Belli Oldu: Anadolu Üniversitesi 2021-2022 eğitim öğretim yılı akademik takvimi belli oldu. Açıköğretim Fakültesi (AÖF) kayıtları 27 Eylül-8 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek. İşte AÖF güz dönemi sınav tarihleri; AÖF Güz Dönemi Ara sınavları (vize) 27-28 Kasım 2021 AÖF Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavları (final) 8-9 Ocak 2022

2021 AÖF YAZ OKULU GEÇME NOTU KAÇ?

Başarı notu alt sınır değeri 35'tir. Başarı notu alt sınırın altında olan öğrencilere FF harf notu verilir. FF notu olmayan öğrenciler başarılı kabul edilir ve AÖF'ten mezun olabilir.

Anadolu Üniversitesi Yatay Geçiş Duyurusu Yayınladı! Üniversite tarafından yapılan açıklamada " Anadolu Üniversitesinin Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin ön lisans ve lisans programlarına 2021-2022 öğretim yılı yatay geçiş kayıt hakkı kazanan adayların Çevrimiçi (Online) başvuru ve kayıt işlemleri 13-17 Eylül 2021 tarihleri arasında https://aoskayit.anadolu.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile yapılacaktır." ifadeleri kullanıldı