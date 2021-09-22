BIST 1.399
DOLAR 8,65
EURO 10,16
ALTIN 493,67

Bartın'da ev kadını çam kozalağı pekmezi yaptı! KOAH'a iyi geliyormuş

Demirören Haber Ajansı
Bartın'da ev kadını çam kozalağı pekmezi yaptı! KOAH'a iyi geliyormuş

5 yıl önce televizyon izlerken gördüğü ürünü Gülten Özsoy , eşi için çam kozalağı pekmezi yapmaya başladı. KOAH hastalığına iyi gelen pekmeze talep yağıyor.

Bartın'da ev kadını çam kozalağı pekmezi yaptı! KOAH'a iyi geliyormuş

BARTIN Ulus'un Kumluca beldesinde yaşayan Gülten Özsoy, 5 yıl önce işçi emeklisi eşi Ahmet Özsoy’un KOAH rahatsızlığı nedeniyle televizyondaki doktorlardan duyduğu kozalak pekmezini yapmaya karar verdi.

110
Bartın'da ev kadını çam kozalağı pekmezi yaptı! KOAH'a iyi geliyormuş

 Gülten Özsoy, ormandan topladığı çam kozalaklarını evinin bahçesinde kazanda kaynatarak pekmez haline getirdi. 

210
Bartın'da ev kadını çam kozalağı pekmezi yaptı! KOAH'a iyi geliyormuş

 Eşinin rahatsızlığına iyi geldiğini anlayan Gülten Özsoy, 5 yıl önce 30 kilo üreterek başladığı pekmez yapımına şu anda 5 tona ulaşarak  siparişlere yetişmeye çalışıyor. 

310
Bartın'da ev kadını çam kozalağı pekmezi yaptı! KOAH'a iyi geliyormuş

 Eşinin rahatsızlığına iyi geldiğini anlayan Gülten Özsoy, 5 yıl önce 30 kilo üreterek başladığı pekmez yapımına şu anda 5 tona ulaşarak  siparişlere yetişmeye çalışıyor. 

410