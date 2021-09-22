Bartın'da ev kadını çam kozalağı pekmezi yaptı! KOAH'a iyi geliyormuş
5 yıl önce televizyon izlerken gördüğü ürünü Gülten Özsoy , eşi için çam kozalağı pekmezi yapmaya başladı. KOAH hastalığına iyi gelen pekmeze talep yağıyor.
BARTIN Ulus'un Kumluca beldesinde yaşayan Gülten Özsoy, 5 yıl önce işçi emeklisi eşi Ahmet Özsoy’un KOAH rahatsızlığı nedeniyle televizyondaki doktorlardan duyduğu kozalak pekmezini yapmaya karar verdi.
Gülten Özsoy, ormandan topladığı çam kozalaklarını evinin bahçesinde kazanda kaynatarak pekmez haline getirdi.
Eşinin rahatsızlığına iyi geldiğini anlayan Gülten Özsoy, 5 yıl önce 30 kilo üreterek başladığı pekmez yapımına şu anda 5 tona ulaşarak siparişlere yetişmeye çalışıyor.
Eşinin rahatsızlığına iyi geldiğini anlayan Gülten Özsoy, 5 yıl önce 30 kilo üreterek başladığı pekmez yapımına şu anda 5 tona ulaşarak siparişlere yetişmeye çalışıyor.