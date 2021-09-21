AK Parti'den sert tepki: CHP zihniyetine kapının önündeki tavuk bile emanet edilmez

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, “Bırakın bu CHP zihniyetine devlet yönetmeyi, kapının önündeki tavuk bile emanet edilmez” dedi.

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Akbaşoğlu, TBMM’de basın toplantısı düzenledi.

Akbaşoğlu, Türkevi’nin açılmasıyla ilgili olarak, “Türkevi bütün insanlığın umudunu yeşerten adil ve merhametli yeni bir küresel düzenin kurulmasına öncülük edecek şekilde Cumhurbaşkanımızın ifadeleriyle ‘Dünya beşten büyüktür’ mottosunun bu haykırışın yankıladığı en önemli sembol bir yerleşke olarak Türkiye’nin davetinin ete kemiğe bürünmüş bir şaheser olarak Birleşmiş Milletlerin karşısında yerini almıştır. Milletimizin ortak duygusuna katılmayanlar eleştirilerini Türkevinin yapılmasına mütevellit bu konuda hoşnutsuzluklarını ortaya koyuyorlar. Ne hikmetse bazı siyasi partilerin sözcüleri yurtlar meselesinden yola çıkarak kötülemeye dair açıklamalar yapıyorlar. Siyaset yapacağım diye hakikatleri gerçekleri çarpıtmanızın asla hakikat payı yoktur, söyledikleriniz çarpıtmadır” ifadelerini kullandı.

CHP İstanbul milletvekili Ünal Çeviköz’ün ‘Mavi Vatan'ın tarifine baktığınız bu aslında zaman egemenlik haklarının ötesinde alanı kapsayan ve bu şekilde egemenliğin daha geniş bir alana yayılmasını öngören bir kavram. Mavi Vatan diye bu 200 mile kadar uzanan alanı da kendi egemenlik alanınız olarak görürseniz, o zaman saldırgan ve yayılmacı bir algı oluşturusunuz" sözlerini değerlendiren Akbaşoğlu, “Biz egemenlik haklarımızı, 84 milyonun insanımızın lehine ve milletimizin devleti adına mavi vatanda egemenlik haklarımızı hak ve menfaatlerimiz sonuna kadar koruyacağınız diyoruz, CHP’nin Genel Baştan Danışmanı Türkiye’yi emperyal duygular ve siyasetlerin peşinde koşmakla suçluyor. Devletimizin ve milletimizin hak ve menfaatleri uluslar arası hukuk nezdinde korumak nasıl böyle nitelendirilir? Ünal Çeviköz’ün sözlerini şiddetle kınıyor ve reddediyoruz. Bir sömürge valisi gibi batılılardan manda ve himaye dilenen, demokrasi dilenen her açıklamalarıyla Türkiye Cumhuriyeti’nin değil, Türkiye düşmanlarının yanında yer alan bu zihniyeti kınadığımızı belirtmek isterim. Bırakın bu CHP zihniyetine devlet yönetmeyi, kapının önündeki tavuk bile emanet edilmez. Bunlar yönetmeyi, milli menfaatleri, milletin ve devletimizin lehine duruş sergilemeyi ortaya koyamayacak kendilerini emperyalistlerle birlikte hareket etme noktasında sömürge valisi zihniyetiyle hareket etme hususunda görevli sanan anlayış içindedir” dedi.

Erken seçim ile ilgili soruya Akbaşoğlu, “Kesinlikle erken seçim söz konusu değildir. Seçimler zamanında yapılacaktır. Haziran 2023 seçimlerin takvimidir” şeklinde konuştu.