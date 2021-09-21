Selahattin Demirtaş'ın twitleri bomba! Sezai Temelli 'adres İmralı' demişti

HDP lideri Sezai Temelli 'çözümün adresi Öcalan mesajı ile gündeme oturmuştu. Cezaevindeki eski HDP lideri Selahattin Demirtaş'tan bugün gelen twitleri gündeme bomba gibi düştü. Demirtaş açıklamaları ile Sezai Temelli'ye soğuk duş yaşattı.

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HDP eş genel başkanı Sezai Temelli, Millet ittifakını sarsan 'çözümün adresi İmralı' açıklaması ile hapisteki Selahattin Demirtaş'tan tepki aldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu "Kürt sorununu HDP ile çözebiliriz" deyince Temelli, "Çözümün adresi ve asıl muhatabı İmralı'dır" yanıtını vermişti. Bu açıklamalar sonrasında Selahattin Demirtaş'tan 2 bomba twit geldi. Demirtaş, Temelli'ye soğuk duş etkisi yaratan twitlerinde 'çözümün adresi meclistir' dedi.

İşte Selahattin Demirtaş'ın o iki twiti:

*"Benim bildiğim HDP, Kürt sorunu dahil olmak üzere, Türkiye’nin tüm sorunlarının çözümüne taliptir, irade sahibi siyasi bir aktördür ve elbette muhataptır. Çözümün adresi de doğal olarak TBMM’dir.

*Tabii ki HDP, Kürt sorununun çözümünde tüm tarafların ve her kesimin, açık ve şeffaf katılımını, muhataplığını bilecek siyasi birikime ve deneyime sahiptir. Faydasız ve çoktan tükenmiş tartışmalar gündeme getirmek çözüme katkı sunmaz."

Kemal Kılıçdaroğlu ne demişti?

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 35-40 yıldır çözülemeyen Kürt sorunu için meşru bir organa ihtiyaç duyulduğunu belirterek şunları söylemişti:

*"Devlet dediğiniz kurum gayrimeşru bir organla muhatap olmaz. Erdoğan bunu yaptı. Devleti, İmralı ile muhatap kıldı. Mesela İmralı meşru bir organ değil. Meşru organ kimdir? HDP'yi meşru organ olarak görebiliriz. Eğer bu sorun çözülecekse meşru bir organla çözebiliriz".

SEZAİ TEMELLİ NE DEMİŞTİ? Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'çözümde meşru muhatap HDP'dir açıklamasına HDP eş başkanı Sezai Temelli'den gelen yanıt bomba etkisi yarattı. Temelli adres 'İmralı' deyip şunları söyledi: *"Kürt sorununun çözümünün yegane muhatabı HDP değil ama bu sorunun çözümü adına bugün demokratik siyaseti var eden ve kolaylaştıran başlıca aktör HDP'dir. Ama asla unutulmaması gereken şey demokratik çözümün adresi ve asıl muhatabı İmralı'dır"

Temelli'ye HDP'liler tepki göstermişti: Sorumsuzluk

Gazeteci İsmail Saymaz'a konuşan HDP'liler, Temelli'nin açıklamasını "sorumsuzluk" olarak nitelendirmiş, "Bizlerde rahatsızlık yarattı. Kurullarımızdan böyle bir açıklama çıkmaz. Böyle bir görüş partiden çıksa kriz olurdu" demişti.