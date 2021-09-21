CHP, İYİ Parti, Saadet, Demokrat Parti, DEVA ve Gelecek toplandı! Millet İttifakı genişliyor mu?

Millet İttifakı ortaklarıyla Saadet, DEVA ve Gelecek partilerinden kritik adım geldi. 6 muhalefet partisi parlamenter sisteme dönüş için ortak metin oluşturma amacıyla İstanbul’da bir araya geldi. Toplantıda kimler vardı? Millet İttifakı genişliyor mu?

Abone ol

Muhalefette yer alan 6 partinin yöneticileri, Genel Başkanların talimatıyla İstanbul'a bir araya geldi. Görüşmelerin merkezinde parlamenter sisteme dönüş için ortak metin oluşturmak. Toplantının ilki Ankara’da yapılmıştı. İkinci toplantı dün akşam İstanbul’da yapıldı. Toplantılara, partilerin hukuk ve seçim işlerinden sorumlu isimler katılıyor.

Toplantıda kimler vardı?

CHP’den Muharrem Erkek, İYİ Parti’den Profesör Bahadır Erdem, Saadet Partisi’nden genel başkan yardımcısı avukat Bülent Kaya, Demokrat Parti’den genel başkan yardımcısı Bülent Şahinalp Millet İttifakı’nı temsil katıldı. DEVA Partisi ve Gelecek Partisi de toplantılarda temsil ediliyor. DEVA’dan hukukçu Mustafa Yeneroğlu, Gelecek Partisi’nden de Ayhan Sefer Üstün toplantıda yer aldı.

Toplantıyı Kılıçdaroğlu istedi

Halk TV’nin haberine göre bu toplantıların düzenlenmesini CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu istedi. Ardından öteki partilere de teklif götürüldü ve her partinin genel başkanının görevlendirmesiyle dün akşam ikinci toplantı yapıldı. Toplantılar bundan sonra da devam edecek.

Genel Başkanlar açıklayacak

Her parti kendi parlamenter sistem önerisini masaya götürüyor, onun üzerinde görüşmeler yapılıyor. Ortak bir metin hazırlanmaya çalışılıyor. Ortak bir metin oluşturulduktan sonra belki de genel başkanlar ortak bir açıklama ile bunu kamuoyu ile paylaşacak. O açıklamanın nasıl yapılacağı henüz net değil. Ama amaç, ortak metin oluşturmak.

Gelecek ve DEVA: Bu bir ittifak görüşmesi değil

Gelecek Partili ve DEVA’lı kaynaklar, bu toplantıların amacının bir ittifak arayışı olmadığının altını çizerek, “Amaç; temel meselelerde ortaklaşılan noktaları tespit etmek, çözümler üretmek” ifadesini kullandılar.