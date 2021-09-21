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Selim Can Yalçın kimdir kaç yaşında hangi dizilerde rol aldı?

Selim Can Yalçın kimdir kaç yaşında hangi dizilerde rol aldı?

Masumlar Apartmanı dizisi yeni sezonda seyirci ile buluştu. Geçen sezonun son bölümlerinde diziye dahil olan ve Anıl karakterine hayat veren oyuncu Selim Can Yalçın dizinin 2. sezonunda da yer aldı. Gülben'in saplantılı aşığı olan Anıl kimdir, Anıl'ın hastalığı nedir ve Selim Can Yalçın kimdir?

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Masumlar Apartmanı yeni sezonda da dikkat çeken karakterlerden biri de Anıl oldu. Gülben'in korku dolu anlar yaşamasına sebep olan bu karakter, dizi hayranları tarafından mercek altına alındı. "Masumlar Apartmanı Anıl kim, Gülben'in neyi oluyor?" sorularına yanıt arayan birçok vatandaş yeni bölümün yayınlanacağı tarih için geri sayıma başladı. İşte Anıl Saran'ın kimliği ve hastalığı hakkında ayrıntılı bilgi…

Anıl Saran kimdir: Dizide Han'ın psikiyatristi Yağmur ile görüşmesi sırasında bir anda odaya giren Anıl, Han'ın Yağmur'a aşık olduğunu iddia eder ve ona saldırır. Han Anıl'ın bu tavrı karşısında kontrolü kaybeder ve Anıl'ın boynuna saldırır. İkili arasında yaşanan gerginlik bununla sınırlı kalmaz. Zira Anıl Gülben'in karşısına çıktığında Gülben dehşete düşer. Ardından Gülben evden çıkar ve geri dönmez. Anıl'ın amacı ne, Gülben ve Anıl nereden tanışıyor, aralarında neler yaşandı bilinmiyor. İlerleyen bölümlerde bu gizemlerin çözülmesi Anıl'ın Han'ın gazabına uğraması ön görülüyor.

Anıl'ın hastalığı nedir: Anıl'ın bu hareketleri tıpkı Han gibi öfke kontrolüyle ilgili bir problemi olduğunu düşündürdü. Öte yandan Yağmur'un not defterinde Anıl'la ilgili aldığı notlarda "Sınırda Kişilik Bozukluğu" yazdığı görüldü.

Selim Can Yalçın kimdir: Masumlar Apartmanı Anıl karakterine hayat veren Selim Can Yalçın 1982 yılında İstanbul'da doğdu. Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nden 2004 yılında tam burslu olarak mezun oldu. 60'ın üzerinde tiyatro oyununda yer aldı. 2002'den bu yana İ.B.B. Şehir Tiyatroları ve çeşitli tiyatrolarda oyuncu, yönetmen, besteci, eğitmen olarak çalışıyor. 2013 yılında "İşgal Laboratuvarı" adlı bağımsız, ticari olmayan bir yaratıcı oyunculuk ve hareket laboratuarı kurmuştur.

Aldığı Ödüllerden Bazıları: 2009 Leonce and Lena, Yılın oyun müziği: "Afife Jale Tiyatro Ödülleri"2014 Yuvaya Dönmek, Yılın oyun müziği: "Yeni Tiyatro Dergisi Emek ve Başarı Ödülleri"

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