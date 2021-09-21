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Yunan gözünü kararttı! Devlet Bakanı Gerapetritis'ten Türkiye ile çatışma mesajı!

Yunan gözünü kararttı! Devlet Bakanı Gerapetritis'ten Türkiye ile çatışma mesajı!

Yunanistan'dan Türkiye ile ilgili skandal açıklama... Türkiye'nin retorik olarak saldırıda bulunduğunu söyleyen Devlet Bakanı Gerapetritis' çatışmaya hazır olduklarını söyledi!

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Yunanistan Devlet Bakanı Georgios Gerapetritis, Yunan televizyonuna yaptığı açıklamada Türkiye ile olası bir çatışma ihtimaline karşı Yunanistan’ın hiç olmadığı kadar hazırlıklı olduğunu söyledi.

Yunanistan ile ABD'nin yaptığı ikili anlaşmalar sonrasında Batı Trakya'daki Dedeağaç (Evros) ile Girit Adası'ndaki Souda kampına asker ve silah yığmaya devam eden ABD'nin bölgeye iyice yerleşmeye başlamasının ardından Yunanistan hükümet bakanlarının sıklıkla ortamı gerecek açıklamalar yapmaya başlaması dikkat çekti.

Diyalog kanallara açık olmalı

Yunanistan Devlet Bakanı Georgios Gerapetritis, ulusal SKAI televizyonuna yaptığı açıklamada Başbakan Kiryakos Miçotakis'in Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile herhangi bir görüşme planı olmadığını belirterek “Biz iki liderin görüşmesi ve diyalog kanallarının daima açık tutulmasından yanayız' dedi.

Retorik saldırıyla karşı karşıyayız

Yunanistan'ın olası bir gerginlik durumunda gerek sahada gerekse diplomatik olarak karşılık vermek için hiç olmadığı kadar hazırlıklı olduğunu söyleyen Gerapetritis, yine de iyi niyet olması halinde, uluslararası hukuk temelinde uzlaşmadan yana olduklarını belirtti.

Gerapetritis, “An itibarıyla Türkiye tarafından yoğun retorik bir saldırıyla karşı karşıyayız, genel olarak da bir saldırganlık söz konusu” derken, bunun sebebinin ise Erdoğan’ın, EUMED (Avrupa'nın Güneyindeki Ülkeler Zirvesi) nedeniyle zor durumda olması olduğunu öne sürdü.

Adalar'a ABD üs kurmaya başlamıştı

Türkiye’ye 40 km uzaklıktaki Dedeğaç’ı Atina’dan alıp askeri üs yapan ABD, şimdi de Çanakkale Boğazı'nı çerçeveleyen adaları istiyor. Pentagon’un yerleşmek istediği adalar Limni, Midilli, Semadirek ve Skiri. Özellikle Limni’nin hava operasyonlarında kullanılacağı belirtiliyor. “Gayri Askeri Statü”deki bu adalarda sınırlı sayıda kolluk kuvveti dışında asker bulundurmak Lozan’ın ihlali anlamına da geliyor.

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