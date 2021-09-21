Rıdvan Dilmen TRT Spor'dan ne kadar para alıyor? TRT'den açıklama geldi

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen'in TRT'den 700 bin lira aldığı iddia ediliyordu. Rıdvan Dilmen dün akşam katıldığı canlı yayında para teklif edildiğini ancak kabul etmediğini söyledi. Bugün de TRT'den para açıklaması geldi.

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Rıdvan Dilmen'in TRT'den yüklü miktar maaş aldığı iddiaları gündemdeki yerini koruyor. Rıdvan Dilmen, katıldığı canlı yayında '60 bin lira teklif edildi ama kabul etmedim. Para almadığıma dair elimde imzalı kağıt var' demişti. TRT de bugün "%100 Futbol" programına ilişkin iddialara yanıt veren bir açıklama yayımladı. "TRT Spor’da yayınlanan '%100 Futbol' programına dair mesnetsiz iddialar ve yalan kampanyasıyla ilgili basın açıklamamızdır" mesajıyla yayımlanan metinde, şu ifadeler yer aldı:

*Sayın Rıdvan Dilmen’e aylık 60 bin TL teklif edilmiştir. Ancak kendisi bu teklife karşılık TRT bünyesinde ücretsiz çalışma isteğini dile getirmiştir. Bu çerçevede, Sayın Rıdvan Dilmen’e bugüne kadar hiçbir ücret ödenmemiştir."

*Sayın Dilmen’e teklif edilen ücretin bugüne kadar açıklanmamasının nedeni, bir yandan Kurum bünyesinde çalışanların kişisel bilgilerini diğer yandan TRT’nin piyasadaki rekabetçi niteliğini korumak arzusudur. TRT’nin marka değeri yüksek bir spor yorumcusuna yaptığı teklifin bilinmesi rekabet gücünü zedeleyen bir faktördür."