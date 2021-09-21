Rıdvan Dilmen TRT Spor'dan ne kadar para alıyor? TRT'den açıklama geldi

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen'in TRT'den 700 bin lira aldığı iddia ediliyordu. Rıdvan Dilmen dün akşam katıldığı canlı yayında para teklif edildiğini ancak kabul etmediğini söyledi. Bugün de TRT'den para açıklaması geldi.Abone ol
Rıdvan Dilmen'in TRT'den yüklü miktar maaş aldığı iddiaları gündemdeki yerini koruyor. Rıdvan Dilmen, katıldığı canlı yayında '60 bin lira teklif edildi ama kabul etmedim. Para almadığıma dair elimde imzalı kağıt var' demişti. TRT de bugün "%100 Futbol" programına ilişkin iddialara yanıt veren bir açıklama yayımladı. "TRT Spor’da yayınlanan '%100 Futbol' programına dair mesnetsiz iddialar ve yalan kampanyasıyla ilgili basın açıklamamızdır" mesajıyla yayımlanan metinde, şu ifadeler yer aldı:
*Sayın Rıdvan Dilmen’e aylık 60 bin TL teklif edilmiştir. Ancak kendisi bu teklife karşılık TRT bünyesinde ücretsiz çalışma isteğini dile getirmiştir. Bu çerçevede, Sayın Rıdvan Dilmen’e bugüne kadar hiçbir ücret ödenmemiştir."
*Sayın Dilmen’e teklif edilen ücretin bugüne kadar açıklanmamasının nedeni, bir yandan Kurum bünyesinde çalışanların kişisel bilgilerini diğer yandan TRT’nin piyasadaki rekabetçi niteliğini korumak arzusudur. TRT’nin marka değeri yüksek bir spor yorumcusuna yaptığı teklifin bilinmesi rekabet gücünü zedeleyen bir faktördür."
RIDVAN DİLMEN NE DEMİŞTİ?
700 bin lira para aldığı iddialarına ilişkin Rıdvan Dilmen pazartesi günü katıldığı canlı yayında şunları söylemişti:
*Geçen yılın Mart ayında 16 yıllık serüvenimi noktaladım. Profesyonel bir 16 yıl geçirdim. Sonra ben Bodrum'a gittim, biraz da sağlık sorunlarım vardı. Toparlandım geldim sonra da "TRT Spor'da program yapar mısınız?" dediler. Düşünmediğimi de kendilerine aktardım. Bunları düşünürken süreç gelişti ve Ankara'da genel müdürümüzle buluştuk.
Para almadan yaparım dedim
*Zahid Bey'e "Çalışmayı düşünmüyordum" dedim ama tabi ki beğenmeyenler olabilir ama teveccühleri oldu, "Ya hocam yap, yap" diye. Ben de "Yaparım ama ücretsiz yaparım" dedim.
'Elimde para almadığıma dair belge var'
*Bu ülkede TRT'den 700 bin lira alacak kadar böyle bir insan hayatım boyunca olmadım. İlk kez burada söyleyeyim: Benim muvafakatname var. Ben yapacağım şu şu tarihlerde, yani ligin başladığı 13 Ağustos'tan 2022'nin Mayıs ayına kadar hiçbir madde, manevi bir şey talep etmiyorum diye imzam var. Bende duruyor bu, mahkeme kullanacağım onu evrak olarak.
"Yapım şirketim yok"
*Bu konularda son derece hassasımdır. Ben TRT ile hayatımda hiçbir iş yapmadım. Ayrıca bir yapım şirketim de yok."