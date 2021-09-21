Üsküdar Validebağ Korusu'nu yapılaşmaya açacak proje 3. kez ret yedi! İBB'den açıklama geldi

İSTANBUL'da bulunan Validebağ Korusu'nda yapılaşmaya izin veren planın yürütmesi İstanbul 6. Bölge İdare Mahkemesi tarafından 3. kez durduruldu. Bölgeye dökülen kumlar, vatandaşlar tarafından taşınırken, İBB İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Gürkan Akgün de sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

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İstanbul 6. Bölge İdare Mahkemesi, Validebağ Korusu'na ilişkin “Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ile Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı”nın yürütmesini 3. kez durdurulmasına karar verdi.

Avukat Onur Cingil Twitter hesabından duyurduğu haberde, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'i de etiketleyerek şu ifadeleri kullandı:

"3-0 oldu...

Meşhur efsaneyi hatırladın mı? Müjdemi isterim

Üsküdar Belediyesi'nin Validebağ Korusunu katledecek İhalesinin de Yürütmesini durdurduk ????"

İBB'den açıklama geldi

İBB İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Gürkan Akgün yaptığı açıklamada "Validebağ Korusu, 1. Derece Doğal Sit alanıdır. Mahkemece verilen yürütmeyi durdurma kararı bulunmaktadır. Şafak vakti, kolluk kuvvetleriyle Koruda uygulama yapmak suçtur. Suç duyurularımızı yapıyoruz." dedi.

Öte yandan bölgeye dökülen kumlar, vatandaşlar tarafından insan zinciri kurularak temizlendi.