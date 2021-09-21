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Ermenistan'dan Türkiye'ye mesaj: Görüşmeye hazırız

Ermenistan'dan Türkiye'ye mesaj: Görüşmeye hazırız

ERMENİSTAN Başbakanı Nikol Paşinyan'ın sözcüsü Mane Gevorgyan, Türkiye ile en üst düzeyde diyaloga hazır olduklarını belirterek, "Bölgesel ulaşım ve bağlantı yollarının açılması uzun vadeli barış ve istikrar için gerekli" dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın New York ziyareti öncesi Kafkasya'da barış, işbirliği ve istikrar açıklamalarının ardından Ermenistan'dan olumlu sinyaller gelmeye devam ediyor.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın ilişkilerin normalleştirilmesi açıklaması sondası Paşinyan'ın basın sözcüsü Mane Gevorgyan da değerlendirmelerde bulundu.

Hali hazırda Türkiye ve Ermenistan arasında herhangi bir temas bulunmadığına dikkat çeken Gevorgyan, Erivan'ın Türkiye ile en üst düzeyde diyaloga hazır olduğunu ifade etti.

Bölgeyi birbirine bağlayan ve düşmanlığı sona erdiren iletişim hatlarındaki engelleri kaldırmanın seçenekler arasında olduğunu kaydeden sözcü, "Etkili çalışma durumunda Ermenistan üst düzey toplantılara hazır olacaktır" dedi.

Gevorgyan, bölgesel ulaşım ve bağlantı yollarının açılmasının uzun vadeli barış ve istikrarın tesisi için de gerekli olduğunu söyledi.

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