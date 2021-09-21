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Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım'da yaptığı seçimleri AB tanımadı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım'da yaptığı seçimleri AB tanımadı

AVRUPA Birliği (AB), Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım'da yaptığı seçimleri tanımadığını bildirdi.

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AVRUPA Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in ofisinden yapılan açıklamada AB'nin Rusya'nın 17-19 Eylül'deki seçimlerde AGİT Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Bürosu (AGİT/DKİHB) uluslararası gözlem misyonunun boyut ve biçimini ciddi biçimde kısıtlamasından üzüntü duyduğu bildirildi.

Seçimler yaklaşırken muhalif politikacılar, sivil toplum örgütleri ve bağımsız medya kuruluşlarının yanı sıra gazetecilere yönelik baskıların da arttığının belirtildiği açıklamada bunun vatandaşların seçiminin sınırlandırılmasına ve adaylar hakkında tam ve doğru bilgi edinememelerine neden olduğu belirtildi.

Açıklamada, "AB, Rusya genelinde muhalefet, sivil toplum ve bağımsız sesler için alanın sürekli daralmasından duyduğu derin endişelerini yineliyor. AB, Rusya yönetimini bu olumsuz gelişmeleri tersine çevirmeye çağırıyor" ifadelerine yer verildi.

AB'nin Kırım'ın ve Sivastopol kentinin yasa dışı ilhakını tanımadığı aktarılarak, "Dolayısıyla işgal altındaki Kırım yarımadasında yapılan sözde seçimleri de tanımıyor" ifadesi kullanıldı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Rusya'nın Ukrayna'daki Donetsk ve Luhansk bölgelerinin hükümet tarafından kontrol edilmeyen kısımlarını seçimlere dahil etme kararı Minsk anlaşmalarının ruhu ve hedeflerine aykırıdır. AB, Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğini desteklemeye devam ediyor."

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