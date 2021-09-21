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Tansiyonun yükseldiği İdlib'den Türkiye'ye yeni göç dalgası ihtimali

Tansiyonun yükseldiği İdlib'den Türkiye'ye yeni göç dalgası ihtimali

SURİYE'nin İdlib kentinde gerginliğin artması Türkiye'ye yeni bir göç dalgası ihtimalini gündeme getirdi. Durumu yakından takip eden Ankara, Moskova ile İdlib temaslarını yoğunlaştırdı.

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TÜRKİYE ve Rusya'nın girişimleriyle geçtiğimiz yıl mart ayında Moskova'da sağlanan ateşkes mutabakatı ile bir süredir huzurun sağlandığı Suriye'nin İdlib kentinde gerilim yeniden tırmandı. Bir yandan bölgedeki radikal örgütlerin eylemleri, diğer taraftan Suriye rejiminin ateşkes ihlalleri ile artan hava ve kara saldırıları tansiyonu yükseltti.

Bölgedeki gerginliğin artması İdlib'den Türkiye sınırına doğru yeni bir göç dalgasını tetikleyeceği ihtimalini gündeme getirirken göç konusunda hassas davranan Türkiye harekete geçti. Durumu yakından takip eden Ankara, Moskova ile İdlib temaslarını yoğunlaştırdı. Önümüzdeki günlerde Ankara-Moskova hattında üst düzey görüşmelerin yapılacağı belirtiliyor.

Erdoğan ile Putin görüşecek

Bu kapsamda Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Soçi'de yüz yüze görüşecek. Liderler zirvesi öncesinde ise Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'un İdlib gündemiyle bir araya geleceği ifade ediliyor. Görüşmelerde bölgedeki son durum, rejim güçlerinin ateşkes ihlalleri, radikal örgütlerin saldırı ve eylemlerine karşı alınacak tedbirler, M-4 karayolu üzerinde Türkiye ve Rusya'nın gerçekleştirdiği ortak askeri devriye faaliyetleri ve bölgedeki göç meselesi ana gündem maddeleri olarak öne çıkıyor.

TSK'den İdlib'e takviye güç

Öte yandan Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) İdlib'de Türk askerini hedef alan saldırıların ardından bölgede nokta operasyonları başlattığı ve bölgeye takviye güç sevk ettiği bildirildi. TSK'ye ait askeri konvoyların önceki gece İdlib'e giriş yaptığı aktarıldı.

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