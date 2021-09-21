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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'de yaşayan Trabzonlu çifte anlamlı jest

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'de yaşayan Trabzonlu çifte anlamlı jest

Birleşmiş Milletler (BM) toplantısı için Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'de yaşayan Trabzonlu çiftin henüz doğmamış çocuklarının ismini verdi.

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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu görüşmelerine katılmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı, Türk Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC) tarafından The Manhattan Center'de düzenlenen, "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" konferansında açılış müziğini Amerika'da yaşayan Trabzonlu öğretim üyesi Faruk Kanca icra etti. İslamiyet'in hoşgörüsünü evrensel bir dil olan müzikle göstermek isteyen Faruk Kanca, Yunus Emre temalı eserleri icra etti ve izleyenlerin beğenisini kazandı.

Konferanstan sonra öğretim üyesi Faruk Kanca ve eşi Rutgers Üniversitesi doktora öğrencisi özel eğitim öğretmeni Çilem Kanca'yı kabul eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4. çocuklarını kucaklarına almayı bekleyen Kanca çiftinin yeni doğacak çocuklarına isim verdi. Çiftin doğacak çocuğuna 'Ayşe Betül' ismini veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, çiftle hatıra fotoğrafı çektirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca bebek için çifte bir Cumhuriyet altını hediye etti.

"Bizim için güzel bir anı oldu"

Buluşmada çok heyecanlandığını belirten Çilem Kanca, "Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bizi kabul ettiği için çok mutlu olduk. Dördüncü çocuğumuzu kısa süre içerisinde kucağımıza alacağız. Cumhurbaşkanımız hamile olduğumu öğrenince çocuğumuzun adını verdi. Bizi çok onurlandırdı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Eşimle biz Trabzonluyuz. Yaklaşık 10 yıldır Amerika'dayız. Eşim Sürmeneli, ben Ofluyum. Cumhurbaşkanımızla bir araya gelmek bizim için güzel bir anı oldu" dedi.

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