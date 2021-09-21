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Uğur Şahin ve Özlem Türeci'ye Almanya'nın büyük bilim ödülü verildi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Uğur Şahin ve Özlem Türeci'ye Almanya'nın büyük bilim ödülü verildi

ALMANYA'da tıp dünyasının önemli ödüllerinden kabul edilen Paul Ehrlich ve Ludwig Darmstaedter ödülü yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını geliştiren Prof. Dr. Uğur Şahin, Dr. Özlem Türeci ve Prof. Dr. Katalin Kariko'ya verildi.

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Paul Ehrlich Vakfı tarafından yapılan açıklamada, "Prof. Dr. Uğur Şahin, Dr. Özlem Türeci ve Prof. Dr. Katalin Kariko, mRNA'nın hastalığı önleme ve tedavi etmede bir ilke olarak geliştirilmesindeki vizyonları ve azimleri nedeniyle Paul Ehrlich ve Ludwig Darmstaedter ödülüne layık görüldü" ifadesine yer verildi.

Açıklamada, "Üç ödül sahibi önleyici ve tedavi edici amaçlar için mRNA'nın geliştirilmesindeki başarılarından dolayı onurlandırılıyor. Tıbbın bazı alanlarında köklü bir değişiklik başlatması muhtemel bir teknoloji platformu oluşturdular" değerlendirmesinde bulunuldu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını geliştiren Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in kurucu ortakları Şahin ve Türeci ile şirketin ikinci başkanı olan Macar asıllı Katalin Kariko, 120 bin avro değerindeki ödülü 14 Mart 2022'de Frankfurt'ta düzenlenecek törenle alacak.

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