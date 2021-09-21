Uğur Şahin ve Özlem Türeci'ye Almanya'nın büyük bilim ödülü verildi

ALMANYA'da tıp dünyasının önemli ödüllerinden kabul edilen Paul Ehrlich ve Ludwig Darmstaedter ödülü yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını geliştiren Prof. Dr. Uğur Şahin, Dr. Özlem Türeci ve Prof. Dr. Katalin Kariko'ya verildi.

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Paul Ehrlich Vakfı tarafından yapılan açıklamada, "Prof. Dr. Uğur Şahin, Dr. Özlem Türeci ve Prof. Dr. Katalin Kariko, mRNA'nın hastalığı önleme ve tedavi etmede bir ilke olarak geliştirilmesindeki vizyonları ve azimleri nedeniyle Paul Ehrlich ve Ludwig Darmstaedter ödülüne layık görüldü" ifadesine yer verildi.

Açıklamada, "Üç ödül sahibi önleyici ve tedavi edici amaçlar için mRNA'nın geliştirilmesindeki başarılarından dolayı onurlandırılıyor. Tıbbın bazı alanlarında köklü bir değişiklik başlatması muhtemel bir teknoloji platformu oluşturdular" değerlendirmesinde bulunuldu.