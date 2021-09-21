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PKK'nın Yunanistan'da eğitim alan saldırı hazırlığındaki bombacısı Diyarbakır'da yakalandı

PKK'nın Yunanistan'da eğitim alan saldırı hazırlığındaki bombacısı Diyarbakır'da yakalandı

DİYARBAKIR'da düzenlenen operasyonda bombalı eylem hazırlığında olan PKK'lı terörist yakalandı. Yunanistan'da 3 yıl eğitim aldığı tespit edilen teröristin kaldığı evde çok sayıda mühimmat ile silah ele geçirildi.

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DİYARBAKIR İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen toplantıda ilde yaşanan gelişmelere yönelik basın mensuplarına değerlendirmede bulundu.

Aşkın, 15 Eylül'de gelen bir ihbar üzerine yapılan inceleme sonucu Bağlar ilçesinde düzenlenen operasyonda PKK'lı terörist Murat Y.'nin yakalandığını ifade ederek, "Yunanistan'da 3 yıl eğitim aldığı ve eylem hazırlığında olduğu tespit edilen PKK terör örgütü mensubunun evinde yapılan aramada çok sayıda mühimmat ile silah ele geçirildi" dedi.

Vatandaşların ihbarlarının kendileri için önemli olduğuna işaret eden Aşkın, konuyla ilgili soruşturmanın sürdüğünü belirtti.

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