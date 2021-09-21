Fatih Karagümrük ile Antalyaspor puanları paylaştı

Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 6. haftasında Antalyaspor'u konuk etti. İki takımın da net fırsatları değerlendiremediği maçta gol sesi çıkmadı ve taraflar sahadan 1'er puanla ayrıldı. Bu sonuçla ikinci beraberliğini yaşayan Fatih Karagümrük, puanını 11'e çıkardı. Bu sezon ikinci kez berabere kalan Antalyaspor ise puanını 5 yaptı.

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3. dakikada Fatih Karagümrük gole yaklaştı. Kaleci Boffin'in pasında Milosevic'e yaptığı baskıyla topun sahibi olan Adnan Uğur meşin yuvarlağı sağ çaprazdaki Ahmed Musa'ya aktardı. Nijeryalı oyuncunun pasında Kudriashov'dan seken top Pesic'in önünde kaldı. Bu oyuncunun ceza sahası içinde yakın mesafeden şutunda kaleci Boffin meşin yuvarlağı kornere çeldi.

24. dakikada soldan Caner Erkin'in uzun pasında topu göğsüyle kontrol eden Pesic süratle ceza sahasına girdikten sonra şutunu çıkardı. Kaleci Boffin ayaklarıyla meşin yuvarlağa müdahale ederek gole izin vermedi.

38. dakikada gelişen Fatih Karagümrük atağında Ahmed Musa'nın savunmanın arkasına pasında Güray Vural'dan seken top solda son çizgiye yakın bir noktada Kerim Frei'ın önüne düştü. Kerim'in ortasında Pesic kafayla topu Bertolacci'ye indirdi. Bu oyuncunun altıpasın içinden yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Boffin'de kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

67. dakikada Caner Erkin'in ceza sahası dışı sol çaprazdan kullandığı serbest atışta Pesic'in ceza sahasında dokunduğu topa Balkovec'in altıpasın içinde bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

73. dakikada Antalyaspor gole yaklaştı. Fredy'nin uzun pasında savunmanın arkasına koşu yapan Gökdeniz Bayrakdar'ın ceza sahası içinde yaptığı vuruşta diziyle topa müdahale eden kaleci Viviano, gole izin vermedi.

77. dakikada Fredy'nin kafayla pasında topla buluşan ve sol çaprazdan ceza sahasına giren Mukairu'nun çıkardığı sert şutta meşin yuvarlak kaleci Boffin'den döndü.

88. dakikada Fredy'nin ceza yayı önünde yerden pasında topla buluşan Gökdeniz Bayrakdar'ın ceza sahası içi sağ çaprazdan sol ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Viviano kontrol etti.

Karşılaşma golsüz sona erdi.

Fatih Karagümrük: 0 - 0 :Antalyaspor

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Arda Kardeşler, Serkan Ok, Ömer Tevfik Özkoç

Fatih Karagümrük: Viviano, Balkovec, Benatia (Dk. 46 Burak Bekaroğlu), Zukanovic, Caner Erkin, Adnan Uğur (Dk. 64 Erhun Öztümer), Ahmed Musa (Dk. 87 Emre Mor), Bertolacci (Dk. 76 Vato Arveladze), Jimmy Durmaz, Kerim Frei (Dk. 64 Karamoh), Pesic

Antalyaspor: Boffin, Floranus, Veysel Sarı, Kudriashov, Güray Vural, Nuri Şahin (Dk. 76 Bünyamin Balcı), Poli (Dk. 90+2 Naldo), Wright, Milosevic (Dk. 46 Fredy), Amilton (Dk. 76 Mukairu), Crivelli (Dk. 66 Gökdeniz Bayrakdar)

Sarı kartlar: Dk. 28 Wright, Dk. 48 Crivelli (Fraport TAV Antalyaspor), Dk. 40 Adnan Uğur, Dk. 45 Jimmy Durmaz, Dk. 85 Vato Arveladze, Dk. 87 Balkovec (VavaCars Fatih Karagümrük)