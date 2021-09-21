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OECD Türkiye'nin büyüme tahminini yüzde 5,7'den yüzde 8,4'e çıkardı

OECD Türkiye'nin büyüme tahminini yüzde 5,7'den yüzde 8,4'e çıkardı

OECD yayınladığı ara dönem ekonomik görünüm raporunda, Türkiye'nin 2021 yılı için büyüme tahminini yüzde 8,4'e yükseltirken, 2022 büyüme tahmini ve enflasyon öngörüsünü de yeniledi.

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Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün (OECD) "Eylül Ara Dönem Ekonomik Görünüm Raporu" yayımlandı.

Raporda, yeni tip koronavirüse (COVID-19) karşı aşılamadaki ilerleme ile kamu ve merkez bankalarının desteğinin etkisiyle ekonomik toparlanmanın güç kazandığı belirtildi.

Küresel GSYH'nin salgın öncesi seviyelerin üstüne çıktığı aktarılan raporda, krizden çıkan ülkelerin farklı sınamalarla karşı karşıya olduğu, ekonomik toparlanmanın her ülkede eşit ölçüde gerçekleşmediği kaydedildi.

Raporda, ülkeler arasında aşılama oranındaki büyük farklılıkların ekonomik toparlanmadaki eşitsizlikleri artırdığı bildirildi.

Virüsün yeniden yayılmasının bazı ülkeleri faaliyetleri kısıtlamaya zorladığı ifade edilen raporda, bunun tedarik zincirleri üzerinde tıkanıklıklar ve baskılara neden olduğu kaydedildi.

"Talepteki hızlı artış, emtia fiyatlarının yükselmesine neden oldu"

Raporda, ekonomilerin yeniden açılmasıyla birlikte talepteki hızlı artışın özellikle petrol ve metal gibi emtia fiyatlarının yükselmesine neden olduğuna dikkat çekildi.

Gıda fiyatlarındaki yükselişin özellikle gelişmekte olan piyasaları etkilediğine işaret edilen raporda, salgının neden olduğu tedarik zincirlerindeki gerilimlerin maliyet baskılarına katkıda bulunduğu ve nakliye maliyetlerini yükselttiği belirtildi.

Raporda, enflasyon görünümünün önemli derecede farklılık gösterdiği, ABD ve bazı gelişmekte olan piyasa ekonomilerinde hızla yükseldiği, Avrupa'daki bazı gelişmiş ülkelerde ise görece düşük seyrettiği aktarıldı.

Küresel ekonomi büyüme tahmini düşürüldü

OECD'nin 2021 ve 2022 yıllarına ilişkin ekonomik büyüme öngörülerine yer verilen raporda, mayısta 2021 için yüzde 5,8 olarak açıklanan küresel ekonomi için büyüme tahmini yüzde 5,7'ye düşürüldü. Bu rakam, 2022 için ise yüzde 4,4'ten 4,5'e çıkarıldı.

Daha önce 2021 için yüzde 6,9 olarak açıklanan ABD ekonomisinin büyüme tahmini yüzde 6'ya indirildi. ABD ekonomisinin 2022 büyüme tahmini de yüzde 3,6'dan 3,9'a revize edildi.

Euro Bölgesi için 2021'de öngörülen yüzde 4,3'lük büyüme tahmini yüzde 5,3'e, gelecek yıl için de yüzde 4,4'ten 4,6'ya yükseltildi.

Çin ekonomisine yönelik bu yıl için daha önce yüzde 8,5, 2022 için de yüzde 5,8 olarak açıklanan büyüme tahmini değiştirilmedi.

Türkiye tahmini revize edildi

Raporda, Türkiye ekonomisine ilişkin 2021 yılı büyüme öngörüsü yukarı yönlü güncellendi. Türk ekonomisine yönelik mayısta bu yıl için yüzde 5,7 olarak açıklanan büyüme tahmini, 2,7 puan yukarı yönlü düzeltme ile yüzde 8,4 olarak revize edildi.

Türkiye ekonomisinin gelecek yıla ilişkin büyüme tahmini ise yüzde 3,1 oldu.

Böylece Türkiye'nin 2021 yılındaki büyüme oranıyla OECD üyeleri arasında ilk sırada, G20 ülkeleri arasında da Hindistan ve Çin'den sonra üçüncü sırada yer alması bekleniyor.

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