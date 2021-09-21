Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'de diploması trafiği!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler 76. Genel Kurulu'na katılmak üzere bulunduğu New York'ta, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanoviç ile bir araya geldi. Erdoğan daha sonra Slovenya Cumhurbaşkanı Pahor ile görüştü.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 76. Genel Kurulu'na katılmak üzere bulunduğu ABD'de, iki liderle bir araya geldi.

HIrvatistan Cumhurbaşkanı'ya 30 dakika görüştü

Erdoğan, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanoviç ile görüştü. Yeni Türkevi'nde basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık 30 dakika sürdü. Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Ticaret Bakanı Mehmet Muş da hazır bulundu.

Slovenya Cumhurbaşkanı'yla da görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Slovenya Cumhurbaşkanı Pahor ile bir araya geldi.