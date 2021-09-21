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Muğla'da 1,5 milyon dolarlık yakut yüzük satılmak istenirken ele geçirildi

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Muğla'da 1,5 milyon dolarlık yakut yüzük satılmak istenirken ele geçirildi

MUĞLA'da alıcı gibi davranarak 2 şüpheliye suçüstü yapan jandarma ekipleri Roma dönemine ait piyasa değerinin 1,5 milyon dolar olduğu değerlendirilen aslan motifli yakut yüzük ile 3 bronz sikke ele geçirdi.

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MUĞLA ve Menteşe jandarma komutanlıkları ekipleri 2 kişinin elindeki tarihi eserleri satmak için müşteri aradıkları bilgisine ulaştı. Bunun üzerine alıcı gibi davranan ekipler T.B. ve İ.A. ile irtibata geçerek buluşma yeri belirledi.

Ekipler Menteşe ilçesi Bayır Mahallesi'ndeki buluşma noktasında 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyonda Roma dönemine ait piyasa değerinin 1,5 milyon dolar olduğu değerlendirilen aslan motifli yakut yüzük ile 3 bronz sikke ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen T.B. ve İ.A., adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken tarihi eserler de Muğla Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

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