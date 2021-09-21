Çaykur Rizespor sahasında Altay'a yenildi

Sezona çok kötü bir başlangıç yapan Çaykur Rizespor, Süper Lig'de 6. hafta mücadelesinde ikinci yarıda 10 kişi kalan Altay'a 2-1 mağlup oldu. Altay, bu sonucun ardından puanını 12'ye yükseltirken Çaykur Rizespor ise 1 puanda kaldı.Abone ol
6. dakikada kazanılan köşe vuruşunda Boldrin'in sağ taraftan ortasında ön direkte Dabo'nun kafa vuruşunda top az farkla yandan auta çıktı.
13. dakikada Baiano'nun sağ taraftan geri pasında araya giren Altaylı oyuncu Erhan Çelenk ceza sahasına girdiği sırada oyuncunun sakatlandığını görünce takımı adına tehlikeli atağı sonlandırarak topu taca attı. Centilmence davranış sonrası yeşil-mavili taraftarlar ve futbolcular Erhan'ın alkışladı.
32. dakikada sağ çaprazdan ceza sahası içerisine giren Thiam'ın bekletmeden plase vuruşunda top az farkla yandan auta gitti.
36. dakikada Phiri'nin yaklaşık 30 metre topu taşıdıktan sonra ceza yayı üzerinde yerden sert şutunda meşin yuvarlak kale direğinin dibinden dışarı çıktı.
39. dakikada Phiri'nin ceza sahası üzerine aşırtma pasında Bolasie'nin kontrol edip vuruşunda top iyi yer tutan kaleci Lis'de kaldı.
44. dakikada kazanılan köşe vuruşunda Erhan Çelenk'in soldan ceza sahası içerisine ortasında Thiam'ın ön direkte aşırttığı topu Björkander kafa ile filelere gönderdi: 0-1
Karşılaşmanın ilk yarısı Altay'ın 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.
48. dakikada Thiam'ın ceza sahası dışından sert şutunda üst direğe çarpan top oyun alanına geri döndü.
73. dakikada deplasman ekibi farkı ikiye çıkardı. Savunmadan sıyrıldıktan sonra ceza sahası içerisine giren Bamba'nın vuruşunda Selim Ay'a çarpan top kaleci Gökhan Akkan'ı yanıltarak filelere gitti: 0-2
77. dakikada Gökhan Gönül'ün sağdan ceza sahası içerisine ortasında Bolasie'nin kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.
88. dakikada Bolasie'nin soldan ceza sahası içerisine girdikten sonra yerden pasında penaltı noktasında Alper Potuk'un vuruşunda savunma oyuncuları topu çizgiden çevirmeyi başardı.
90. dakikada ceza sahası çizgisi üzerinde Bolasie'nin dönüp yerden sert şutunda, top direk dibinden filelere gitti: 1-2
Karşılaşma Altay'ın 2-1 üstünlüğü ile tamamlandı.
Çaykur Rizespor: 1 - 2 :Altay
Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Ümit Öztürk, Osman Gökhan Bilir, Murat Ergin Gözütok
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Baiano (Dk. 13 Selim Ay), Gökhan Gönül (Dk. 81 Umar), Holmen (Dk. 81 Dokovic), Emir Han Topçu, Phiri, Dabo, Alper Potuk, Bolasie, Boldrin (Dk. 59 Boyd), Deniz Hümmet
Altay: Lis, Cebrail Karayel, Murat Akça, Thiam, Naderi, Björkander, Kappel (Dk. 90+4 İbraham Öztürk), Zeki Yıldırım (Dk. 74 Ceyhun Gülselam), Erhan Çelenk (Dk. 46 Aka), Thaciano (Dk. 46 Paixao), Bamba
Goller: Dk. 44 Björkander, Dk. 73 Bamba (Altay), Dk. 90 Bolasie (Çaykur Rizespor)
Kırmızı kart: Dk. 68 Thiam (Altay)
Sarı kartlar: Dk. 58 Selim Ay (Çaykur Rizespor), Dk. 58 Kappel, Dk. 80 Murat Akça (Altay)