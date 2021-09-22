Kanserli eşini öldürüp intihar etti! 'Ona bir şey olursa ben ne yaparım' diyormuş

GİRESUN'un Eynesil ilçesinde Murat Çetin (46) isimli kişi, 2 yıldır amansız bir hastalıkla mücadele eden eşini göğsünden vurarak öldürdü. Çetin daha sonra da kendi kafasına sıkarak intihar etti...

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Edinilen bilgiler göre, ilçenin Gümüşçay mahallesinde oturan ve ilçede oto elektrik tamircisi olarak çalışan Murat Çetin (46) bu akşam saat 19.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenden dolayı önce eşi Şennur Çetin'i göğsünden, sonra aynı silahla kendisini kafasından ateş ederek intihar etti.

'Ona bir şey olursa ben ne yaparım' diyormuş

Şennur Çetin'in yaklaşık 2 yıldır amansız bir hastalıkla mücadele ettiği, hastalığının son evresinde olduğu ve eşi Murat Çetin'in arkadaş çevresine "Ona bir şey olursa ben ne yaparım" dediği kaydedildi.

O sırada oğulları da evdeymiş

Çiftin tek evlatları olan ve bir süre önce askerden geldiği öğrenilen oğullarının da olay sırasında evde olduğu öğrenilirken, cesetleri Cumhuriyet Savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumuna gönderilecek bildirildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.