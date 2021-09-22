BIST 1.386
DOLAR 8,63
EURO 10,12
ALTIN 492,60
HABER /  GÜNCEL
ADV Haftanın Fırsat Ürünleri Bu Çarşamba Şok’ta

Kanserli eşini öldürüp intihar etti! 'Ona bir şey olursa ben ne yaparım' diyormuş

Kanserli eşini öldürüp intihar etti! 'Ona bir şey olursa ben ne yaparım' diyormuş

GİRESUN'un Eynesil ilçesinde Murat Çetin (46) isimli kişi, 2 yıldır amansız bir hastalıkla mücadele eden eşini göğsünden vurarak öldürdü. Çetin daha sonra da kendi kafasına sıkarak intihar etti...

Abone ol

Edinilen bilgiler göre, ilçenin Gümüşçay mahallesinde oturan ve ilçede oto elektrik tamircisi olarak çalışan Murat Çetin (46) bu akşam saat 19.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenden dolayı önce eşi Şennur Çetin'i göğsünden, sonra aynı silahla kendisini kafasından ateş ederek intihar etti.

'Ona bir şey olursa ben ne yaparım' diyormuş

Şennur Çetin'in yaklaşık 2 yıldır amansız bir hastalıkla mücadele ettiği, hastalığının son evresinde olduğu ve eşi Murat Çetin'in arkadaş çevresine "Ona bir şey olursa ben ne yaparım" dediği kaydedildi.

O sırada oğulları da evdeymiş

Çiftin tek evlatları olan ve bir süre önce askerden geldiği öğrenilen oğullarının da olay sırasında evde olduğu öğrenilirken, cesetleri Cumhuriyet Savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumuna gönderilecek bildirildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Devlet 100 bin yeni eleman alacak! İlanlarla tek tek duyuruldu başvurular nasıl yapılacak?
Devlet 100 bin yeni eleman alacak! İlanlarla tek tek duyuruldu başvurular nasıl yapılacak?
Sonbahara Özel Fırsatları Kaçırma!
Sonbahara Özel Fırsatları Kaçırma!
Alkollü genç otomobilleri taşa tuttu! Vatandaş yakalayıp polise teslim etti
Alkollü genç otomobilleri taşa tuttu! Vatandaş yakalayıp polise teslim etti
Sivasspor konuk olduğu Yeni Malatyaspor'u tek golle devirdi
Sivasspor konuk olduğu Yeni Malatyaspor'u tek golle devirdi
Mario Balotelli'den, Sergen Yalçın'a şok hareket
Mario Balotelli'den, Sergen Yalçın'a şok hareket
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyaya göç resti: Tahammülümüz kalmadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyaya göç resti: Tahammülümüz kalmadı
Beşiktaş Adana Demirspor maçı golleri ve geniş özeti
Beşiktaş Adana Demirspor maçı golleri ve geniş özeti
Fatih Karagümrük ile Antalyaspor puanları paylaştı
Fatih Karagümrük ile Antalyaspor puanları paylaştı
OECD Türkiye'nin büyüme tahminini yüzde 5,7'den yüzde 8,4'e çıkardı
OECD Türkiye'nin büyüme tahminini yüzde 5,7'den yüzde 8,4'e çıkardı
Hakkari'de operasyonunda mühimmat ele geçirildi
Hakkari'de operasyonunda mühimmat ele geçirildi