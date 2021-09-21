Türkiye 21 Eylül 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

TÜRKİYE'de son 24 saatte 354 bin 854 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 29 bin 338 kişinin testi pozitif çıktı, 260 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 106 milyon 66 bin 262'ye yükseldi.

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Sağlık Bakanlığı, 'Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 21 Eylül 2021 Salı günü verilerine göre; Türkiye'de son 24 saatte 354 bin 854 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 29 bin 338 kişinin testi pozitif çıktı, 260 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 23 bin 361 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşarak, "Bugünkü vaka sayısı 29 bin 338. Yeni can kaybımız 260. Vaka sayılarında 20 bini kritik eşik kabul ederken şimdi neredeyse 30 bine yaklaşmış durumdayız. Sosyal ortamlarda çok dikkatli olun. Maskenizi kullanın. Yaptırmadığınız aşılarınızı mutlaka yaptırın. Kritik bir dönemdeyiz" değerlendirmesinde bulundu.