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Deprem uzmanı Naci Görür Tokat depremini değerlendirdi! Asıl tehlike başka yerde: Ciddi bir deprem bekliyoruz

Deprem uzmanı Naci Görür Tokat depremini değerlendirdi! Asıl tehlike başka yerde: Ciddi bir deprem bekliyoruz

Dün akşam Tokat'ta meydana gelen deprem ürküttü. Deprem uzmanı Profesör Naci Görür depremi değerlendirirken asıl dikkati Malatya'ya çekti.

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Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Malatya ve Tokat'ta meydana gelen depremleri yorumladı. Görür, Tokat depremi için "Bu yörede en son büyük bir deprem (7,0) 1942 yılında oldu. 3 bin kişi öldü, 6 bin 300 kişi yaralandı. Bu bölgede bu büyüklükte bir depremi daha uzun bir zaman için beklemiyoruz" derken, Malatya depremi içinse "Bu bölgede gelecekte ciddi bir deprem bekliyoruz” görüşünü paylaştı.

Bilim Akademi Üyesi yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Tokat ve Malatya'da meydana gelen depremlerle ilgili görüşlerini paylaştı.

Ciddi deprem bekliyoruz

Malatya’daki depremin fay zonunda olduğunu, bu zonun Doğu Anadolu Fayı (DAF) ile olan kesişim bölgesinde yer aldığını belirten Görür, “Bu zonun DAF ile olan kesişim bölgesinde ve DAF üzerinde (Erkenek-Çelikhan) gelecekte ciddi bir deprem bekliyoruz” dedi.

Görür, söz konusu bölgede en son meydana gelen depremin 1893 yılında olduğunu belirtti.

Tokat'ta büyük bir deprem beklemiyoruz

Tokat’taki Niksar ilçesi merkezli 4,4 büyüklüğündeki depremi yorumlayan Görür, “Bu deprem malüm, Kuzey Anadolu Fayı (KAF) üzerinde. Bu yörede en son büyük bir deprem (7,0) 1942 yılında oldu. 3 bin kişi öldü, 6 bin 300 kişi yaralandı. Bu bölgede bu büyüklükte bir depremi daha uzun bir zaman için beklemiyoruz” dedi.

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