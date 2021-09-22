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Avustralya’da 5,8 büyüklüğünde deprem oldu! 46 bina hasar gördü

Avustralya’da 5,8 büyüklüğünde deprem oldu! 46 bina hasar gördü

 AVUSTRALYA'nın Victoria eyaletinde meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin, eyaletin başkenti Melbourne’deki 46 binada hasara yol açtığı açıklandı.

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Victoria Eyaleti Başbakan Yardımcısı James Merlino, merkez üssü Victoria eyaletinin başkenti Melbourne’ün yaklaşık 180 kilometre kuzeydoğusundaki Mansfield bölgesi olan ve yerin 10 kilometre derinliğinde meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklamada bulundu.

Büyüklüğü önce 6,0 olarak açıklanan daha sonra da 5,8’e düşürülen depremin Melbourne’ün Kensington, Ascot Vale, Prahran, Balwyn, Elsternwick, Northcote ve West Melbourne semtlerinde 46 binanda hasara neden olduğunu açıklayan Merlino, söz konusu binalardaki hasarlardan çoğunun küçük çapta olduğunu söyledi.

Eyalette başka bir hasar olup olmadığının tespiti için helikopter görevlendirdiklerini belirten ve artçı sarsıntılara karşı vatandaşlardan dikkatli olmalarını isteyen Merlino, "Elimizde şu aşamada herhangi bir yaralanma raporu yok." ifadelerini kullandı.

Sabah saatlerinde meydana gelen ve Victoria eyaletindeki birçok kentte korkuya neden olan depremde, bazı ofislerde çalışanlar geçici olarak dışarı çıkartılırken, depremin şiddetinden marketlerdeki ürünlerin raflardan yerlere düştüğü görüldü.

Şiddetli depremin Victoria eyaletinin yanı sıra Yeni Güney Galler (NSW), Güney Avustralya ve Avustralya Başkent Bölgesi’nde de hissedildiği açıklandı.

Avustralya’nın NSW eyaletinin Newcastle kentinde 28 Aralık1989 yılında meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremde 13 kişi hayatını kaybetmiş, 160 kişi de yaralanmıştı.

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