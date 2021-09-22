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Taliban, BM Genel Kurul görüşmelerine katılmak için mektup gönderdi

Taliban, BM Genel Kurul görüşmelerine katılmak için mektup gönderdi

Taliban, Birleşmiş Milletler Genel Kurul görüşmelerine katılma talebinde bulundu ve sözcülerinden Suheyl Şahin'i BM büyükelçisi adayı olarak gösterdi.

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Birleşmiş Milletler'de (BM) Afganistan'ı kimin temsil edeceği tartışmaları sürerken, Taliban geçici hükümetinin Dışişleri Bakanı Vekili Emirhan Muttaki mektup gönderdi.

Gönderdiği mektupta BM 76. Genel Kurul görüşmelerine eski hükümetin değil kendilerinin katılma talebinde bulundu.

Suheyl Şahin'i aday gösterdi
Muttaki, mektubunda Afganistan'ın BM Daimi Temsilciliğine ise sözcülerinden Suheyl Şahin'i aday gösterdi.

BM'de hala eski hükümetin temsilcisi var 
Ülkeler, BM büyükelçisi adaylarının ismini örgüte gönderdikten sonra, bu isimler BM Genel Kurulu'nun Akreditasyon Komitesi tarafından onaylanıyor.

Afganistan'ı BM'de şu an hala eski hükümetin BM Daimi Temsilcisi Ghulam Isaczai temsil ediyor.

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