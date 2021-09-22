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BM Genel Kurulu'nda Kovid-19 şoku! Bolsonaro'nun bakanı virüse yakalandı

BM Genel Kurulu'nda Kovid-19 şoku! Bolsonaro'nun bakanı virüse yakalandı

Dünyanın gözü New York'ta düzenlenen BM Genel Kurulu'nda. Birçok gündem maddesiyle birlikte bu kurulun en önemli konusu elbette dünyayı saran koronavirüs salgını. Dünya liderlerini bir araya getiren 76. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda ilk konuşmayı yapan Brezilya heyetinde ise pozitif test şoku yaşanıyor.

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Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Koronavirüs salgınının başından beri sahip olduğu tutumla eleştiri oklarının hedefi oldu. Kendisi de virüsü kapmasına rağmen salgını küçümseyen açıklamalarla gündeme gelen, aşı olmayı reddeden ve maske kuralına uygun davranmayan Bolsonaro New York'taki BM Genel Kurulu'nun da en çok dikkat çeken isimlerinden biri.

Dün akşam saatlerinde gelen bir haberde Birleşmiş Milletler (BM) Zirvesi'ne katılmak için New York'ta bulunan, aşı karşıtı Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun heyetinde bir kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktığı bilgisi yer aldı. Diplomatik kaynaklar, heyetteki kişinin Bolsanaro ile temasının olmadığını ve şu an karantinada bulunduğu bilgisini paylaştı.


Bolsonaro'nun konuşmasından sonra kürsü ve mikrofon görevliler tarafından dezenfekte edildi

Daha sonra dünya basınına yansıyan haberlere göre bu kişi Brezilya Sağlık Bakanı Marcelo Quiroga. Brezilya hükümeti tarafından yapılan açıklamada bakanın sağlık durumunun iyi olduğu ve New York'ta izolasyonlu bir şekilde kalmaya devam edeceği söylendi. Brezilya heyetinin geri kalanının testlerinin ise negatif olduğu duyuruldu.

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