Radamel Falcao İspanya'da yıldızlaştı! 2'de 2 yaptı
Radamel Falcao İspanya'da yıldızlaştı. Rayo Vallecano, Athletic Bilbao'yu 2-1 mağlup ederken galibiyet golü Falcao'dan geldi. Falcao böylece 2'de 2 yaptı.Abone ol
La Liga'da Rayo Vallecano ile Athletic Bilbao karşı karşıya gelirken Rayo Vallecano, Radamel Falcao'nun 90+6. dakikada attığı golle Athletic Bilbao'yu 2-1 mağlup etti.
76. dakikada oyuna giren Falcao, 90+6. dakikada attığı golle takımına galibiyeti getirirken 2. maçında 2. golünü attı.
Falcao'nun golünde asisti yapan kişi ise Beşiktaş'ın eski futbolcusu Bebe oldu.