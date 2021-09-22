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Radamel Falcao İspanya'da yıldızlaştı! 2'de 2 yaptı

Radamel Falcao İspanya'da yıldızlaştı! 2'de 2 yaptı

Radamel Falcao İspanya'da yıldızlaştı. Rayo Vallecano, Athletic Bilbao'yu 2-1 mağlup ederken galibiyet golü Falcao'dan geldi. Falcao böylece 2'de 2 yaptı.

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La Liga'da Rayo Vallecano ile Athletic Bilbao karşı karşıya gelirken Rayo Vallecano, Radamel Falcao'nun 90+6. dakikada attığı golle Athletic Bilbao'yu 2-1 mağlup etti.

76. dakikada oyuna giren Falcao, 90+6. dakikada attığı golle takımına galibiyeti getirirken 2. maçında 2. golünü attı.

Falcao'nun golünde asisti yapan kişi ise Beşiktaş'ın eski futbolcusu Bebe oldu.

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