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Adres İmralı tartışması büyüyor! Kemal Kılıçdaroğlu fena patladı! O zaman el kaldırma!

Adres İmralı tartışması büyüyor! Kemal Kılıçdaroğlu fena patladı! O zaman el kaldırma!

Kürt sorununa çözüm polemiği için konuşan Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamada "O zaman o genel başkana söyleyelim HDP'nin TBMM Başkan Vekilliği yaptığı zaman, el kaldırıp söz istemesin, nasıl el kaldırıp söz istiyor?" dedi

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kürt sorununun çözümü için yaptığı açıklama sonrası HDP'li Sezai Temelli tarafından yapılan açıklamada çözümün adresi İmralı olarak gösterilmesi tartışmalarına cevap verdi. 

Kürt sorunu ve HDP ile ilgili açıklamaları, ayrıca MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin buna yönelik sözleri sorulan Kılıçdaroğlu, her politikacının samimi ve dürüst olması gerektiğini söyledi. Kemal Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

Kılıçdaroğlu "O zaman o genel başkana söyleyelim HDP'nin TBMM Başkan Vekilliği yaptığı zaman, el kaldırıp söz istemesin, nasıl el kaldırıp söz istiyor?" diye sordu.

Basına yaptığı açıklamada Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

"Samimi ve dürüst olmak zorundadır her politikacı. Bu ülkenin sorunları var mı evet. Kronikleşmiş bugüne kadar çözülmemiş. Çözecek organ hangisi Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Adres şuydu, böyleydi şu sorun vardı... Sizin oylarınızdan çok sizin sorunlarınıza talibim. Sorun var evet bu sorun nerede çözülecek? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çözülecek bu kadar açık."

"Efendim şu genel başkan bunu söylemiş, bu genel başkan şunu söylemiş... O zaman o genel başkana söyleyelim HDP'nin TBMM Başkan Vekilliği yaptığı zaman, el kaldırıp söz istemesin, nasıl el kaldırıp söz istiyor? Biraz söylediğiniz şeylerin mantığı olur. O mantık çerçevesinde hareket edersiniz. Hiç kimseyi düşmanlaştırmak gibi niyetimiz yok. Bu kadar dert varken başka derdimiz mi yok? "

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