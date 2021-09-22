Tüketici güven endeksi eylülde yüzde 1.8 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) eylül ayına ilişkin tüketici güven endeksi verilerini açıkladı. Ağustos ayında 78,2 olan endeks, Eylül ayında 79,7 oldu.

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TÜİK eylül ayına ilişkin tüketici güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; tüketici güven endeksi eylülde aylık yüzde 1,8 oranında arttı. Ağustos ayında 78,2 olan endeks, eylül ayında 79,7 oldu.

Geçen 12 aylık döneme göre mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi ağustos ayında 61,3 iken, eylül ayında yüzde 2,2 oranında artarak 62,6'ya yükseldi.

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi ağustos ayında 78,6 iken, Eylül ayında yüzde 0,5 oranında artarak 79,0 olarak gerçekleşti.

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin genel ekonomik durum beklentisi endeksi ağustos ayında 75,3 iken, Eylül ayında yüzde 5,3 oranında artarak 79,3'e çıktı.

Geçen 12 aylık döneme göre gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi eylül ayında aynı düzeyde kalarak 97,7 değerinde kaldı.