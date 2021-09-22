Tabipler Birliği cezayı kesti! 'Ya daha kötüsü aşıyla gelirse' diye sormuştu! Ümit Aktaş'a meslekten men

Türk Tabipleri Birliği, aşı karşıtı açıklamalar yapan Dr. Ümit Aktaş'a bir ay süreyle geçici olarak meslekten alıkoyma cezası verdi.

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Türkiye'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele için aşılama çalışmaları devam ederken, Dr. Ümit Aktaş'ın "ABD’de ve Avrupa’da on binlerce insan aşıdan kaynaklanan nedenlerle öldü. Milyonlarca insanda da kalıcı yan etki gelişti", "Ya pandemiden kötüsü aşıyla gelirse?"şeklindeki mesajları tepki çekmişti.

Türk Tabipleri Birliği (TTB), diğer yandan da bağışıklık sistemini güçlendirmek için kendi adını taşıyan bitkisel destekler satan Dr. Ümit Aktaş’a 1 ay süre ile geçici meslekten alıkoyma cezası verdi.

TTB’nin kararına tepki gösteren Dr. Aktaş, “Fikirlerimi ifade ettiğim için hakkımda soruşturma açmaları bile ayrımcılıktır, mobbingdir. Haksız karara itiraz edecek ve haklı mücadelemi mahkemeler nezdinde vereceğim. Verilen bu haksız ceza, TTB Disiplin Tüzüğü’nde yer alan maddeye göre yönetimde yer alma hakkımızı elimizden almak içindir” diye konuştu.