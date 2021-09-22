Göbeklitepe BM'de sergileniyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan paylaşım

‘Tarihin Sıfır Noktası’ olarak adlandırılan Göbeklitepe’deki dikilitaşların bir replikası, New York’taki Birleşmiş Milletler binasının bahçesinde sergilenmeye başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM bahçesindeki Göbeklitepe'deki dikilitaşların replikasını ziyaret ederek paylaşım yaptı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) bahçesinde sergilenmeye başlanan Göbeklitepe'deki dikilitaşın replikasına ilişkin paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Şanlıurfa'da yer alan ve 'tarihin sıfır noktası' olarak adlandırılan Göbeklitepe'deki dikilitaşların bir sureti, New York'taki BM binasının bahçesinde sergilenmeye başlandı. Ülkemize ve Şanlıurfa'mıza hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında ziyaretine ilişkin bir fotoğrafa da yer verdi.