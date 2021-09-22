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Özge öğretmen uykuda hayatını kaybetti! Ölüm nedeni kalp krizi...

Özge öğretmen uykuda hayatını kaybetti! Ölüm nedeni kalp krizi...

Bursalı öğretmen Özge Yılmaz'ın İstanbul'da yaşadığı evinde ani ölümü sevenlerini yasa boğdu. 39 yaşındaki öğretmenin kalp krizi sonucu öldüğü ihtimali üzerinden duruluyor.

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İznik İl Genel Meclis Eski Üyesi emekli Hasan Yılmaz'ın kızı 39 yaşındaki öğretmen Özge Yılmaz, İstanbul'da yaşadığı evinde kalp krizi sonucu vefat etti. 15 yıllık öğretmen Özge Yılmaz'ın ani vefatı sevenlerini yasa boğdu.

Genç öğretmenin cenazesi Çarşamba günü öğle namazına müteakip İznik Eşrefzade Camiinden kaldırılacak.

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