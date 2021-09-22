Fatih Erbakan kimdir kaç yaşında aslen nereli Fatih Erbakan eşi

Milli Araştırma adlı bir araştırma şirketinin yaptığı seçim anketi sosyal medyanın gündemi oldu. Ankette vatandaşlara seçim olsa kime oy verirsiniz sorusu soruldu çıkan cevap ise yüzde 51.5 oranla Fatih Erbakan oldu. Bu sonuçların ardından Fatih Erbakan kimdir, kaç yaşında, kiimin oğlu babası kimdir soruları merak edildi.

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Sosyal medyanın gündemine düşen Milli Araştırma adlı araştırma şirketinin seçim anketi sonuçları olay oldu. Şirket tarafından yapılan araştırma sonuçlarına göre, bugün seçim olsa Fatih Erbakan yüzde 51.5 oy oranı ile seçimden birinci isim olarak çıkacak. Ankete göre, ikinci sırada yüzde 26.5 Mansur Yavaş, üçüncü sırada yüzde 19.5 Recep Tayyip Erdoğan ve dördüncü sırada yüzde 2.5 ile Muharrem İnce yer aldı. Seçim anketi birçok kişi tarafından doğru bulunmazken Fatih Erbakan merak konusu oldu. Fatih Erbakan kimdir, aslen nereli, kaç yaşında eşi ve çocukları kimdir?

Fatih Erbakan kimdir: Muhammed Ali Fatih Erbakan, 1 Ocak 1979 yılında dünyaya gelmiştir. Türkiye Cumhuriyeti'nin 54'üncü hükûmetin başbakanı Necmettin Erbakan'ın oğludur. Fatih Erbakan, ortaokul öğrenimini Ankara Merkez İmam Hatip Ortaokulu'nda tamamlamıştır. Lise öğrenimini ise Ankara Ayrancı Lisesi'nde tamamlamıştır. Daha sonra Başkent Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünü bitirmiştir. Yüksek lisans için İngiltere'ye gitmiş fakat annesi Nermin Erbakan'ın vefatı dolayısıyla dönmek zorunda kalmış ve lisans öğrenimini aldığı Başkent Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünde yüksek lisansını tamamlamıştır. Aynı üniversitede yönetim ve organizasyon dalında doktorasını tamamlayarak 'doktor' unvanı almıştır.

Siyasi faaliyetleri: 1999 senesinde Fazilet Partisi Çankaya teşkilatında seçim ve gençlik çalışmalarına iştirak etti. Lisans eğitimini gördüğü Başkent Üniversitesi'nde MGV üniversite temsilciliği yaptı. Saadet Partisi kurulduktan sonra genel merkez gençlik kolları yönetim kurulunda bulundu. Saadet Partisi genel idare kurulu üyesi ve Genel Başkan Başdanışmanı olarak Saadet Partisi'nde görevini 2014 yılında yapılan 5. Olağan Kongreye kadar sürdürmüştür. Kongrede aday olan Erbakan'ın yerine yeniden Mustafa Kamalak seçilmiştir.

4 Haziran 2013 tarihinde kurulan Necmettin Erbakan Vakfı'nın ilk genel başkanı seçildi.

23 Kasım 2018 yılında Yeniden Refah Partisi'ni (YRP) kurdu ve genel başkanı seçildi. Yeniden Refah Partisi, Türkiye'de 81 il, 800 ilçede teşkilatlanmış ve çalışmaları devam etmektedir. 17 Kasım 2019 tarihinde YRP genel başkanı olarak, 45.000 kişilik katılımla Türk siyasi tarihindeki en geniş katılımlı büyük kongrelerden birini düzenlemiştir. Ayrıca ilk mitingi 9 Şubat 2020 Tarihinde Sakarya Demokrasi Meydanı'ndaki alanda Kudüs Mitingi olarak gerçekleştirmiştir.

İyi derecede İngilizce bilen Erbakan, evli ve iki çocuk babasıdır.