BIST 1.393
DOLAR 8,65
EURO 10,16
ALTIN 494,29
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL
ADV Awox hayatın her anında yanınızda
ADV Haftanın Fırsat Ürünleri Bu Çarşamba Şok’ta

Diyarbakır'da cenaze kavgası! Tekme tokat birbirine girdiler

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Diyarbakır'da cenaze kavgası! Tekme tokat birbirine girdiler

DİYARBAKIR’da bir sağlık çalışanı, korona virüs nedeniyle hayatını kaybedince, hastaneye giden yakınları tekme tokat birbirine girdi. Çıkan arbedede 5 kişi yaralandı.

Abone ol

Olay, dün gece saatlerinde Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre İl Sağlık Müdürlüğünde çalışan 32 yaşındaki Necmettin D., korona virüsten dolayı hayatını kaybetti. Yakınları cenazeyi alacakları esnada hastaneye gelen ve iddiaya göre husumetlileri olan akrabalarını görünce ortalık karıştı.

Cenazeyi bırakıp kavgaya tutuşan taraflar tekme tokat birbirine girdi. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda güvenlik güçleri sevk edildi. Kavgada 5 kişi yaralanırken, hastanenin camları kırılarak hasar aldı. Öte yandan olayla ilgili inceleme başlatılırken, cenaze ise sabah saatlerinde aileye teslim edildi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Çam kozalağı pekmezi yaptı! KOAH hastalığına derman deniyor sipariş yağıyor
Foto Galeri Çam kozalağı pekmezi yaptı! KOAH hastalığına derman deniyor sipariş yağıyor Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
İYİ Parti'de Horasan teşkilatında istifa depremi! Tamamı AK Parti'ye geçti
İYİ Parti'de Horasan teşkilatında istifa depremi! Tamamı AK Parti'ye geçti
Sonbahara Özel Fırsatları Kaçırma!
Sonbahara Özel Fırsatları Kaçırma!
2021 grip aşısı fiyatları kaç para grip aşısı sorgulama 2021
2021 grip aşısı fiyatları kaç para grip aşısı sorgulama 2021
Temel Karamollaoğlu 'endişeli muhafazakarlar' tartışmasına girdi Kazanımlar kaybedilir mi?
Temel Karamollaoğlu 'endişeli muhafazakarlar' tartışmasına girdi Kazanımlar kaybedilir mi?
Konya'da 2 büyük acıda cezaya indirim! Son sözü bakın ne oldu
Konya'da 2 büyük acıda cezaya indirim! Son sözü bakın ne oldu
Ali Babacan'dan ekonomi çıkışı: Ekonomiyi bana verseler reddederim
Ali Babacan'dan ekonomi çıkışı: Ekonomiyi bana verseler reddederim
Fatih Erbakan kimdir kaç yaşında aslen nereli Fatih Erbakan eşi
Fatih Erbakan kimdir kaç yaşında aslen nereli Fatih Erbakan eşi
Altın ve dolar nefesini tuttu bu açıklamayı bekliyor! Piyasada son durum ne?
Altın ve dolar nefesini tuttu bu açıklamayı bekliyor! Piyasada son durum ne?
Bolu'da yaşandı! Kıskandığı için kendisini bıçaklayan sevgilisinden şikayetçi olmadı
Bolu'da yaşandı! Kıskandığı için kendisini bıçaklayan sevgilisinden şikayetçi olmadı
Adres İmralı tartışması büyüyor! Kemal Kılıçdaroğlu fena patladı! O zaman el kaldırma!
Adres İmralı tartışması büyüyor! Kemal Kılıçdaroğlu fena patladı! O zaman el kaldırma!