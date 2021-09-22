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Ümitcan Uygun'la kaldığı evde ölü bulunmuştu! Esra Hankulu davasında yeni gelişme! Sonuç çıktı

Ümitcan Uygun'la kaldığı evde ölü bulunmuştu! Esra Hankulu davasında yeni gelişme! Sonuç çıktı

Aleyna Çakır'ın ölümünde baş şüpheli olan Ümitcan Uygun'un 3 Ağustos'ta Esra Hankulu'nun Mamak ilçesi Akdere Mahallesi'ndeki evinde ölü bulunmasıyla ilgili soruşturmada yeni gelişme.

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Ankara'da, Esra Hankulu'nun şüpheli ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, olay gecesi evde bulunan Ümitcan Uygun, Dilan C., Furkan G ile Hankulu’nun kanında uyuşturucu madde tespit edildi.

Alınan bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Esra Hankulu'nun 3 Temmuz'da Mamak ilçesi Akdere semtindeki evde ölü bulunmasına ilişkin soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumundan istenen rapor dosyaya geldi.

Olay gecesi evde bulunan Ümitcan Uygun, Dilan C, Furkan G. ile Hankulu'nun kanında uyuşturucu madde tespit edildiği öğrenildi.

Hankulu'nun kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için dosyanın, İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildiği kaydedildi.

- Olay

Mamak ilçesi Akdere semtindeki eve 3 Temmuz'da ihbar üzerine giden emniyet güçleri, Esra Hankulu'nun (25) hayatını kaybettiğini belirlemişti.

Bunun üzerine olay gecesi Hankulu ile aynı evde kalan şüpheliler Ümitcan Uygun, Furkan G. ve Dilan C. gözaltına alınmıştı.

Mahkemeye sevk edilen şüpheli Uygun, "kasten öldürmek" suçundan tutuklanırken, "suç delillerini karartmak" ile suçlanan diğer 2 şüpheli hakkında ise "konutu terk etmeme" şeklinde adli kontrol uygulanmasına karar verilmişti.

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